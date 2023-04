Llaman a vacunarse contra el Covid: 'No sabemos si puede llegar un rebrote'

Si bien desde hace tiempo que el Covid 19 no ha vuelto a ser protagonista tanto en San Juan como en toda la República Argentina, la recomendación de vacunarse siempre estuvo vigente. En ese sentido los especialistas reeditaron este pedido, ya que no existen certezas de que no pueda darse otro rebrote.

Fabio Muñoz, coordinador del Programa Provincial de Inmunizaciones, contó en Banda Ancha que es muy baja la concurrencia de la gente a inmunizarse contra el Covid. En los últimos meses gran parte de la comunidad dejó de acudir al Vacunatorio Central para darse los refuerzos correspondientes.

'Hay personas que ya tienen la tercera dosis de refuerzo o quinta dosis en general. No todos están asistiendo, son muy pocas personas las que se están colocando las dosis de refuerzo. Es muy importante recibirlas para poder asegurar estar cubiertos ante cualquier eventualidad. El Covid es tan dinámico que no sabemos si puede llegar algún rebrote o una variante para la que no estemos preparados sino tenemos los anticuerpos necesarios contra esta enfermedad', explicó.

Cabe destacar que para cualquier persona que esté interesada en inmunizarse, puede concurrir al propio Vacunatorio Central. El mismo se encuentra sobre Avenida España, frente al nuevo Parque Belgrano, a la vuelta del Cementerio de la Capital. El horario de atención es desde las 07:30 hasta las 18:00.

'Se tienen que cumplir al menos los 4 meses desde la última dosis que se colocaron para poder vacunarse nuevamente. Sólo tienen que ir con el carnet de vacunación y con el DNI. Si no tienen el documento pueden asistir sólo con el carnet y lo demás se chequea con nuestro sistema', manifestó.