Indignación de familias contra el Colegio Luján por un caso de abuso y ocultamiento

Este lunes empezó con una manifestación en el frente de un colegio de la provincia de San Juan. Se trata del Luján, donde los padres dijeron presente en el ingreso al mismo, debido a un caso de abuso que habría sufrido una alumna con discapacidad, que cursa sus estudio en la mencionada institución.

Este ruidoso reclamo de los familiares de los estudiantes, ya había sido anunciado durante el pasado fin de semana. El conflicto entre las autoridades del Colegio Luján y los allegados de los alumnos, comenzó luego de que se realizara una grave denuncia.

Se trata de que los padres de una menor de edad con discapacidad que estudia en este establecimiento educativo, aseguran que ella habría sido ultrajada dentro de las instalaciones del Luján. Sumado a esto, quienes formaron parte de la protesta aseguraron que los directivos ocultaron el caso y guardaron silencio en todo momento.

En una nota que presentaron al colegio, los tutores de los alumnos aseguraron que justamente se enteraron por ellos de lo ocurrido. Nunca recibieron un comunicado oficial que los alertara sobre este grave hecho que habría acontecido dentro del edificio. Sumado a esto, los familiares piden acciones inmediatas respecto a los responsables.

'No comprendemos por qué razón y bajo que criterio los padres no hemos sido notificados en ningún momento sobre este grave hecho sucedido dentro de la institución, siendo nuestros propios hijos quienes nos relaten lo sucedido. Lamentamos tener que recurrir a los medios de comunicación para acceder a la información que el colegio no nos brinda. Exigimos se tomen medidas inmediatamente para investigar, identificar y sancionar al responsable (o los responsables) de esta acción delictiva, la cual consideramos es la expulsión inmediata del colegio', se puede leer en la nota.

La nota en cuestión: