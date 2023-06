Ante la respuesta de Educación, los padres de Sarmiento cortaron la Ruta 40

En la tercera jornada de reclamo, la comunidad educativa de la escuela Agrotécnica Sarmiento, este miércoles, decidió tomar una nueva medida. En este caso, cortaron la Ruta 40, en el tramo del ingreso a Media Agua y la zona Oeste del departamento sureño.

De acuerdo con lo que informaron los padres a Diario 13, desde las 8 de la mañana comenzaron con la movilización. En este contexto, Mariela Pasten, detalló que se concentraron en la Plaza Dominguito y caminaron por calle Barbosa hasta llegar a Ruta 40.

"Lo que la ministra ha ofrecido han sido cuatro módulos, que no alcanzan ni siquiera para la parte de fondo. Ella desconocía totalmente en las condiciones que está el edificio, así que bueno, los padres no estamos conformes y la directora tampoco", mencionó a este medio. Además apuntó que las medidas de reclamo van a seguir hasta no ver soluciones certeras y piden que la ministra se acerque hasta el lugar.

"Hasta que eso no suceda, los cortes se van a seguir haciendo y cada vez más grandes. La policía ya está en conocimiento", aludió la madre sarmientina.

Cabe recordar que en la jornada del martes, las autoridades de la escuela ubicada en Media Agua, se reunieron con la ministra Cecilia Trincado y resolvieron la entrega de módulos y calefactores. Además, suspendieron las clases por riesgo eléctrico. En este marco, las familias consideraron insuficiente, teniendo en cuenta las necesidades que tienen los estudiantes.

De acuerdo con lo que dieron a conocer desde la Comisaría 8va, ellos están a cargo del control del corte de la Ruta 40 e intersección con ruta 153. En este sentido, manifestaron que solo es corte de media calzada por lo que no han afectado la circulación vehicular.