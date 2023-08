A pesar del 'efecto PASO', no hubo denuncias por precios descabellados

El resultado de las PASO generó una corrida cambiaria que alteró prácticamente todos los sectores de la economía nacional. Hubo aumentos considerables en cuestión de horas en todo el país. A pesar de esto no se ha registrado denuncias en San Juan por precios descabellados o por locales que no exhiban los costos de sus productos.

Juan Sancassani, director de Defensa al Consumidor, contó en Cien por Hora cómo estuvieron trabajando luego del domingo electoral. Acera de esto explicó que además de comercios pequeños, también salieron sus trabajadores a realizar controles en las sucursales de las grandes cadenas de supermercado.

'No recibimos ninguna denuncia formal. Hemos controlado en supermercados también. Incluso esta semana salimos a controlar porque la semana anterior a las elecciones los supermercados nacionales tenían faltante de algunos productos de primera necesidad. Ellos decían que no les habían llegado los camiones distribuidores pero que en los próximos días llegaban. Esta semana volvimos y ya tenían todos los productos y precios exhibidos. Hicimos el control entre góndola y caja. No hubo ningún inconvenientes', expresó.

Seguidamente Sancassani explicó que si bien ellos cumplen con su trabajo de controlar, también entienden el momento de incertidumbre que atraviesan los comerciantes. Por este motivo no se ha sancionado inmediatamente a quienes no sabían a qué precio comercializar sus productos, sino que se les dio un plazo para solucionarlo.

'Como parte de la rutina salimos a controlar, pero por la situación económica y por lo que pasó el lunes se intensifica un poco más, porque da pie a especulaciones. De igual manera nos ponemos en el lugar del comerciante. El lunes subió el dólar y cambian los precios, entonces si bien hemos hecho actas de constatación donde no están exhibidos los precios, los hemos emplazado con un plazo de 3 días hábiles para que regularicen la situación. Vamos a seguir controlando y en el caso de que sigan igual, se les aplicará una multa. Entendemos la situación, pero también hay una ley que hay que cumplir y clientes que entender', sentenció.