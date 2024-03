Anabel, necesita ser trasplantada para ganarle la batalla a su enfermedad

Anabel es una sanjuanina que lucha contra una enfermedad en los pulmones y necesita ayuda de los sanjuaninos y sanjuaninas para ser trasplantada. Canal 13 llegó hasta su hogar y conversó con su madre, Carmen, quien contó a detalle por qué necesitan de la solidaridad sanjuanina, y de que trata la afección que sufre desde hacen años su hija.

La joven prácticamente nació con esta enfermedad. Su vida era llevadera, no normal, pero llevadera. Hasta hace dos años, donde en el Hospital Rawson se contagió un virus hospitalario que le dejó como secuela un EPOC post-viral. Ante esta situación, la sanjuanina está en lista de trasplante vi pulmonar desde hacen 2 años.

Desde ese duro episodio que le tocó vivir a esta joven sanjuanina, quedó con un drenaje al pulmón, el cual le ayuda a ella para que no vuelva a tener un hematórax. Es decir, para que sus pulmones no se llenen de líquido, le colocaron dicho drenaje.

La mamá de la joven paciente contó que su hija está teniendo los episodios de hemitórax más seguidos. 'Antes ella no es que hacía una vida normal, pero andaba bien. Pero hacen dos años que su cuadro se va empeorando cada vez más. Sus pulmones se están enfermándose cada vez más, y es por eso que necesitamos viajar al Favaloro, porque ella ahí está en la lista de espera de INCUCAI', contó la mujer.

Carmen y Anabel están yendo a Buenos Aires, para que la joven sea atendida al Hospital Favaloro cada 2 meses. El pasado 19 de febrero tenían que viajar, contaban con pasaje, hotel, pero el 18, Anabel tuvo un hemitórax espontáneo que la llevó a terapia intensiva con asistencia respiratoria, y cuando estaba saliendo se agarró una hemorragia de sangre que obligó a los médicos a decidir que volviera a ser asistida con el respirador.

Luego de la suspensión del viaje de febrero, Anabel y su madre deben viajar el 6 de abril al Favaloro. Como su situación económica se dificulta cada vez más, piden ayuda a los sanjuaninos y sanjuaninas con el dinero que puedan y quieran.

Dicho viaje a Buenos Aires es más que importante y puede ser por más tiempo del que venía siendo, por una situación de conflicto con Aerolíneas Argentina. Los profesionales que la atienden en el Favaloro la controlarán durante 2 semanas, pero además quieren que se quede por si en esta oportunidad, si les sale el trasplante que tanto necesita Anabel.

Otro de los inconvenientes que esta familia tiene, es que Aerolíneas Argentina ante cada viaje que realizan les viene presentando la queja de que no pueden hacerse cargo de las condiciones en que debe viajar la joven para no poner en riesgo su delicada salud. En concreto, la aerolínea de bandera del país no quiere seguir haciéndose cargo de los viajes de Anabel porque son riesgosos, y más que nada costosos.

Carmen contó que, si bien tanto sus hijas como ella perciben sus respectivas pensiones, el dinero para llegar a fin de mes no les alcanzan, puesto que invierten mucho para poder viajar a Buenos Aires para que le realicen los controles. 'Yo dejo mi hijo acá, por lo que prácticamente son dos casas las que tenemos que mantener y con las pensiones no nos alcanzan. Por eso yo pido la colaboración de la gente'.

En más de una oportunidad fueron a golpear las puertas de la Casa de San Juan en Buenos Aires. Desde esta entidad que responde a la provincia, les indicaron siempre que al gozar PAMI, esa obra social la que tiene que hacerse cargo de todos los estudios, viajes y estadías, por lo que hasta el momento no les ayudaron en nada.

Al contar con PAMI, la joven cuenta con una importante asistencia que se concentra en el tubo de oxígeno, el concentrador, la mochila para poder viajar, además de algo de dinero para solventarse algunos gastos en Buenos Aires como el hotel. Carmen señaló que si bien están agradecidas con los $20.000 por día que recibe su hija, termina siendo muy poca, puesto que, para hospedarse, por día están pagando entre $30 y $35 mil.

Al mismo tiempo, Carmen pide al Gobierno de la provincia que intercedan en la Casa de San Juan en Buenos Aires, para que puedan recibir la ayuda que necesitan. La mujer contó que, para este viaje y su estadía, están necesitando medio millón de pesos.

Para aquellos sanjuaninos y sanjuaninas que quieren y deseen ayudar a esta joven y su madre, pueden hacerlo comunicándose con ellas al número: 02644585611 o a través del alias: oleo.tabla.nido a nombre de Petroña Cabañas.