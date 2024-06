Un nuevo golpe al bolsillo se confirmó este miércoles para las sanjuaninas y sanjuaninos. Se trata del servicio de agua potable. En rueda de prensa, Elisa Gómez, gerenta comercial de OSSE, contó que a partir de junio el agua será $4000 más cara en la provincia.

Sobre las tarifas sociales y para jubilados, la gerenta comercial de OSSE explicó que el valor de las mismas aumentará en función del porcentaje del aumento que se ha dado. En este sentido, explicó que será de un 30% menos, por lo que en este periódo el incremento será de un 39%.

Los beneficiarios de esta tarifa social y jubilados en la provincia son 3.200. la empresa, buscando que más sanjuaninos y sanjuaninas se enteren de que existe este beneficio está saliendo a realizar abordajes territoriales en varios puntos de la provincia. Desde OSSE aseguraron que dichos operativos continuarán.

'Escapa a nosotros el poder mantener una tarifa sin que tenga esta movilidad. Además, se estudia previamente el impacto que pueda tener el aumento de esta tarifa y se analizaque nosotros estamos prestando un servicio de distribución de agua y un servicio de saneamiento, por lo que si consideramos cual es el aumento que ha habido en agua y cloaca estamos viendo que es el precio de cuatro botellas de agua que uno va y compra en la gondola del supermercado', analizó Gómez.

'Hay que tener en cuenta que es a libre demanda, no se restringe el servicio que nosotros damos, no tenemos el sistema medido, por lo que los usuarios consumen en base de la necesidad. Si bien tenemos patrullas que controlan el derroche, lo que tratamos de hacer es concientizar a la gente el valor del agua, pero no desde el punto de vista económico, sino del valor del punto de vista de la necesidad, de lo humano, de para que este recurso tan indispensable para nosotros', precisó Gómez.