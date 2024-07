Vanesa recordó a su hijo que murió atropellado en su primer día como delivery

Una familia destruida por una tragedia vial y representantes de la Asociación de Familias del Dolor y la Esperanza colocaron un cartel para recordar a Alexander Scafide. Este joven de tan solo 19 años encontró la muerte en el interior del Barrio Bancario, en julio del 2023, cuando una camioneta 4x4 conducida por Germán Oñas lo embistió y mató.

Su madre habló con el móvil de Canal 13 donde lo recordó. 'Él trabajaba en la municipalidad y salió a trabajar y en su primer día de delivery. Cuando me contó que iba a trabajar de delivery yo le dije que no vaya y él me dijo 'Ma toda moneda suma y mira lo que me sumó, un dolor muy grande porque mi hijo no volvió. Yo hasta las 13 y pico me estuve mensajeando con él que me decía entrego este último pedido y me voy sabes, yo le dije, bueno cualquier cosa avisame, y lo que me avisaron a través de una llamada que me tenía que presentar en el hospital y cuando llegué mi hijo ya había fallecido', expresó Vanesa sobre el recuerdo de los últimos instantes de contacto con su hijo.

'Mi hijo era excelente, mi hijo era lo más hermoso que pude haber tenido en mi vida y él me dejó muerta en vida a mí. Mi hijo era una persona muy especial, era una persona muy buena, yo nunca tuve problema con mi hijo', manifestó la mamá de la víctima del siniestro fatal.

El conductor que atropelló y mató a Alexander fue condenado, pero no irá preso

El barrio Bancario fue el escenario, en julio pasado, de un siniestro vial trágico. Germán Oñas (25), atropelló a Alexander Scafide (19) que estaba trabajando de delivery. Por este choque el moticlista falleció. Ahora, el conductor de la camioneta que atropelló a Alexander, fue condenado. Según información de la Justicia, en un juicio abreviado, se decidió condenar a Germán Oñas a la pena de 2 años de prisión condicional y 5 años de inhabilitación. Por esta pena, el joven no quedó preso.

El siniestro vial trágico ocurrió en la esquina de Victoria y Brasil, en el barrio Bancario. Desde ese día, el conductor de la camioneta Toyota Hilux quedó imputado por homicidio culposo. Tras cuatro meses de investigación, que es el plazo que se había puesto la fiscalía para este trabajo, Oñas fue condenado.

Luego de numerosas marchas, según fuentes del caso, para la fiscalía se pudo comprobar que el conductor de la camioneta no respetó la prioridad de paso que la tenía el conductor de la moto. Debido a esto, es que el conductor fue condenado.

El caso

El episodio se dio puntualmente a las 01:57 de este 15 de julio. Según lo que reportaron desde Flagrancia, en ese momento Scafide, manejaba una moto 110 cc de la marca Zanella por la calle Victoria. El muchacho guiaba su rodado desde el sur hacia el norte. Esto, durante su primer día de trabajo de delivery.

Todo se desarrollaba con normalidad hasta que llegó a la intersección con la calle Brasil, por donde una camioneta se movilizaba de oeste a este. Se trataba de una Toyota Hilux guiada por Germán Oñas de 25 años, el cual viajaba junto a otra persona. Fue justo en esa esquina donde los dos rodados colisionaron entre sí.

Así fueron los últimos minutos de Alexander, el joven que murió en Capital

Como resultado Scafide terminó tendido en el asfalto, rodeado de trozos de plástico que se desprendieron de su vehículo. Frente a esta situación, efectivos de la Comisaría 28va y personal de salud llegaron al lugar. Estos últimos trasladaron rápidamente en ambulancia al motociclista hasta el Hospital Rawson.

Si bien alcanzó a ser ingresado y asistido por especialistas, el joven de 19 años perdió la vida alrededor de las 02:50, prácticamente una hora después del siniestro.

El caso de Alexander desnudó la dura condición en la que trabajan los deliverys en la provincia.

Colocaron un cartel en homenaje a Alexander, un joven que murió atropellado cuando hacía delivery

'Penosamente tenemos que decir que ya son muchos los carteles que estamos poniendo, pero vamos a tener que seguir haciéndolo hasta que la sociedad no tome conciencia y sepa de que cada vez que se suben a un auto es un arma y entiendan que pueden arruinar a una familia de por vida. Hasta que los ciudadanos no lo entiendan lamentablemente vamos a seguir y seguirán viendo los carteles', expresó Guillermo Chirino, titular de Familias del Dolor y la Esperanza.