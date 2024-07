El Gobierno confirmó la fecha de una nueva reunión con los gremios docentes

La respuesta oficial a la carta documento que UDA le envió al Gobierno de la provincia, en donde les pidió explicaciones sobre la definición de la mesa salarial del 10 de julio, llegó este martes 16 en Canal 13. En comunicación telefónica con Más allá de las Noticias, la ministra de educación, Silvia Fuentes ratificó lo que el ministro de Hacienda Gutiérrez había confirmado: julio será liquidado con el 6% acordado en la mesa salarial. Además, confirmó que convocarán a los gremios docentes para el 5 de agosto, buscando que el diálogo siga siendo fluido.

Carta documento de UDA pidiendo explicaciones: ‘El momento de dialogar y hacer las peticiones es en la reunión paritaria’

Sin pelos en la lengua, Fuentes no dudó en contestarle a UDA por la carta documento. 'Fue el único gremio que lo ha hecho, nosotros nos manejamos siempre con los tres gremios. Evaluaremos mañana como será la respuesta a esta misiva que nos han enviado, por lo que, si tenemos que responder, que es lo que corresponde hacer, se va a hacer', señaló. Luego aseguró que desde el lado del Gobierno de la provincia nunca cortan el diálogo. 'Nosotros seguiremos dialogando porque nuestro objetivo son mis docentes, los que tengo en el sistema educativo, ellos están ejerciendo en el sindicato, mientras que nosotros cumplimos la función de llevar la política educativa adelantar según nos pide el gobernador, por lo que estas son las reglas del juego, ellos tienen n que fundamentar cual es bien el pedido que tienen, pero siempre entendiendo que en la mesa salarial es el momento de dialogar y de hacer las peticiones', marcó.

‘Creo que en 7 meses de gobierno con crisis económica hemos logrado acompañar al docente’

La ministra de Educación señaló que el diálogo con los gremios es bueno y más en mesas paritarias. 'En esa mesa pasamos muchas horas intentando llegar a un acuerdo. En la última negociación se hicieron algunas propuestas, ellos en ese momento nos dijeron que querían hacerlo de manera diferente, nosotros habíamos propuesto subir 5 puntos por cada mes a partir del mes de julio y ellos propusieron que fueran 10 puntos de una sola vez y 10 puntos en octubre para que se notara más en este sueldo docente , por lo que accedimos al pedido de ellos, por lo que interpretamos en ese momento que la mesa salarial se dio ahí, que la discusión se dio en ese momento', comenzó explicando la ministra.

Luego la titular de la cartera educativa local comentó que finalizada la paritaria trimestral salieron a dar explicaciones a los medios para que la comunidad se entere de los frutos de lo acordado y que ella entendió que habían logrado consensuar una mejora para los docentes. 'Yo entiendo que no es el ideal lo que uno cobra, es una realidad, pero también veo que, en 7 meses de gobierno, con crisis económica hemos logrado acompañar al docente', sostuvo.

Fuentes acudió a datos estadísticos para defender los acuerdos paritarios que ya cerraron. 'Desde el 2011 al 2022 solo se sumaron 8 puntos al salario básico docente, Nosotros en el mes de mayo hemos propuesto 20 puntos que ya los tiene el docente en su sueldo básico. Para el mes de julio se le va a liquidar con el 6% al sueldo de junio, más los 10 puntos al básico y eso no es un tema menor, porque la persona que está próxima a jubilarse, se va a dar cuenta que eso es muy necesario para que repercuta en un salario en blanco, porque no es una suma en negro que luego no le sirve a los que van a jubilarse', explicó.

La ministra prosiguió con la defensa a la gestión señalando el vigente acuerdo paritario. 'Estamos trabajando en un decreto acuerdo que es 1890, que es el nomenclador docente, que rige la vida de los docentes y que lo estamos evaluando juntamente con ellos, porque la mesa salarial no solamente tiene que ver con lo económico, sino también con esto pedagógico que es muy importante. En el momento que terminemos de revisar todo el decreto con ellos mismos seguramente van a tener un aumento importante por cargo, siempre hablando de las distintas categorías que tiene el docente podrá ver reflejado este puntaje que estamos evaluando, por lo que creo que desde el vamos estamos agregando estos 20 puntos, será mejor la mejora', puntualizó.