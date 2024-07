Pasaba todos los días por la entrada del barrio cuando iba a trabajar y su sueño se cumplió

Después de más de una década de espera, Carolina celebró la llegada de su nuevo hogar, aliviando la presión del alquiler y ofreciendo un nuevo comienzo para ella y sus hijas.

"Hace más de 10 años estoy esperando. Gracias a Dios, todo llegó en el momento justo", comentó en el móvil de Canal 13. "El alquiler iba a empezar a apretar ahora y recibí la bendición de poder tener mi casa propia. Me vengo a vivir con mis dos hijas, aunque una no está acá porque está de vacaciones. Estoy con la más pequeña. Soy mamá, me divorcié, me quedé con mis hijas y trabajo como profesora". "Durante un tiempo largo estuve viviendo con mi mamá, con todas las incomodidades que implica cuando los chicos van creciendo," expresó emocionada la nueva propietaria.

La mujer recordó el proceso de inscripción y su constante esperanza de ser seleccionada. "Me inscribí todos los años y tuve la bendición de poder acceder a la casa. Yo pasaba por este lugar siempre que iba a mi trabajo en escuelas de Rawson", mencionó. "Miraba todo el proceso de construcción y siempre decía que quería ir a vivir ahí. Dios me lo concedió. Ahora voy a vivir acá, con salud y trabajo, y con todo", dijo.

Las nuevas viviendas están completamente equipadas, detalló la nueva propietaria. Las casas están completas con mesada, cocina, termotanque, ventanales amplios, puerta ventana, todo de aluminio. Tienen dos habitaciones y también la posibilidad de ampliación. Todas las terminaciones son de aluminio con ventanales que permiten un mayor aprovechamiento de la luz solar, lo que también repercute en una boleta de luz menos pesada. En el centro de las habitaciones está el baño, que está con todos sus artefactos.

Este nuevo hogar representa no solo un alivio económico, sino también una nueva etapa de estabilidad y crecimiento para esta familia. "Estoy agradecida y emocionada de poder comenzar esta nueva etapa en nuestra casa propia," concluyó la emocionada sanjuanina