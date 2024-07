Vence el plazo para que los usuarios de tarifa social se inscriban en los subsidios

En entrevista telefónica este lunes por el programa Cien Por Hora, Roberto Ferrero, vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan, brindó detalles importantes sobre la inscripción para la tarifa social y el congelamiento de tarifas en la provincia.

Ferrero explicó que los usuarios de energía N2 que aún no se han inscrito en la tarifa social deben hacerlo antes del 8 de agosto. "Las recomendaciones son a todas aquellas personas que no hayan llenado el formulario, que lo llenen urgentemente", enfatizó. Según el funcionario, aproximadamente 70,000 hogares son beneficiarios de la tarifa social, y todos ellos han accedido automáticamente al subsidio nacional. Sin embargo, de estos 70,000 hogares, 17,000 aún no se han inscrito formalmente.

"Son el conjunto objetivo, por llamarlo de alguna manera, las personas que se tienen que inscribir sí o sí ahora para no perder el subsidio", dijo Ferrero, subrayando la importancia de la inscripción. Noticias Relacionadas EPRE: todavía hay 17 mil usuarios que no se inscribieron en el subsidio nacional

Nación usará el modelo sanjuanino de ahorro de energía en edificios públicos

El vicepresidente del EPRE también aclaró que, aunque pueden inscribirse en noviembre, las facturas emitidas desde los primeros días de agosto hasta que se inscriban no incluirán el subsidio. No obstante, Ferrero adelantó que ya han presentado una prórroga de este plazo ante la Secretaría de Energía de la Nación: "La recomendación es a todas aquellas personas que no se inscribieron, inscribirse urgentemente. Si ya se inscribió, si ya llenó el formulario, no es necesario volver a inscribirse", afirmó . Sin embargo, si ha habido cambios en la situación laboral o si se ha mudado, es necesario actualizar la información en el sistema.

En cuanto a los costos de la energía, Ferrero informó sobre una audiencia pública convocada para el 31 de julio a las nueve de la mañana , que se llevará a cabo de manera remota para facilitar la participación de todos los interesados. Esta audiencia tiene como objetivo definir los costos provinciales para el segundo semestre del año.

Noticias Relacionadas Chocó contra un transformador de energía y debió ser sacado por Bomberos

Ferrero recordó que en enero se realizó una audiencia pública en la que se decidió un incremento gradual de las tarifas debido a la situación económica de ese momento, que incluía una devaluación del 118% en diciembre y un índice inflacionario anualizado del 290%. "Con la reducción de la inflación, lo que se ha advertido es que las últimas partes de ese sendero no debían ejecutarse" , explicó Ferrero, destacando que es ilegal que la tarifa quede por debajo o por encima de los costos inmediatos de las distribuidoras.