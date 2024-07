Buscan que la Caja de Acción Social regule el juego on line

Los juegos on line son un flagelo a nivel mundial debido a su gran adicción que atrapa no solo a adultos de todas las edades, sino también a menores. Buscando atender esta problemática a la que San Juan no es ajena, el Gobierno, a través de un proyecto de ley que envió a la Cámara de Diputados, busca que la Caja de Acción Social sea el organismo provincial que lo regule, contó este jueves el diputado Juan De La Cruz Córdoba.

El proyecto impulsado por el Ejecutivo establece un mecanismo para poder regular el juego on line que hasta ahora en San Juan, como en muchos otros lugares, ha estado ocurriendo con casi nulas restricciones por parte de organismos estatales. La Caja de Acción Social sería el órgano de aplicación y control de esta problemática, tal cual lo hace desde hace varios años con el juego presencial, según explicó el legislador.

El proyecto contempla un registro de las entidades y empresas que estarán habilitadas para ofrecer esta clase de juegos. El diputado De La Cruz explicó que el proyecto contempla las habilitaciones y prohibiciones, establece un capítulo de juego responsable con el objetivo de atacar la ludopatía, previniéndola, definiendo mecanismos por los cuales distintos sectores del Estado deben hacer frente a lo que es prevención, para así atacar el problema en concreto y de raíz.

'Seguramente que en conjunto con el Pode Judicial de la provincia, va a ser que se tomarán las distintas medidas correspondientes para poder bloquearlos juegos on line que hoy están funcionando fuera de la ley, si es que no se incorporan en este registro', especificó el diputado de Producción y Trabajo.

San Juan no es ajeno a esta problemática que desde hace unos años sufren las sociedades del mundo. El inconveniente con este flagelo mundial, es que para los Estados es complicado controlar, ya que, al ser todavía una novedad, no existen muchas regulaciones. La provincia no es la excepción por lo que, con esta iniciativa el Gobierno busca atender el vacío legal que estos juegos on line generan a través de esta herramienta de regulación.