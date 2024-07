Salieron campeonas y se clasificaron para jugar en San Luis, pero no las dejan competir

Las Traidoras son un equipo de futsal femenino de Santa Lucía que viven días de mucho enojo por una situación, que ellas aseguran, es una ‘verdadera injusticia’. Este grupo de chicas se consagraron campeonas de la fase departamental y, de esta manera, sacaron boleto para jugar la fase regional de la Copa Argentina que se disputará en San Luis. Sin embargo, desde la Liga de Fútbol de Santa Lucía les bajaron la ilusión anunciándoles que no podrán representar a la provincia, debido a que su participación fue ilegal, puesto que no tienen personaría jurídica, según explicó Deolinda Fernández, una de las jugadoras y vocera del equipo al móvil de Canal 13.

Desde las puertas de la liga santalceña, Deolinda contó que ellas fueron animándose a participar, pagaron cada partido y, fruto de su esfuerzo, se consagraron campeonas venciendo a Sol de Mayo. El desagrado y enojo de este grupo de chicas comenzó cuando desde la liga, una vez terminado el campeonato, les avisaron que por no contar con personaría jurídica el título no lo consiguieron y que o pueden viajar a San Luis a competir en la instancia regional. En cambio, el martes 30 de Julio, el equipo al que vencieron y que quedó segundo se enfrentará a Sarmiento para decidir quién irá a la provincia puntana a representar a la provincia.

'Nunca nos informaron personalmente diciéndonos chicas no pueden participar de la Copa Argentina. Nos hicieron jugar, gastamos un montón de plata y nunca nos dijeron nada. El otro club, Sol de Mayo invita a las otras chicas del equipo a participar y luego pasó lo de la prohibición. Ahora nos dicen que no podemos ayudarle a Sol de Mayo a participar y representar a nuestro quipo, cuando nosotros hemos salido campeonas', contó la vocera de este equipo santaluceño.

'Sentimos impotencia y bronca y por eso hemos venido a consultar por qué. Nos dicen que no quieren presionar a los futbolistas, pero para mí tendrían que haberlo dicho desde un principio que no tenemos personería jurídica y no habríamos participado del campeonato. ¿Por qué nos hicieron participar si no podíamos participar?', cuestionó.

'Nos hicieron jugar, salimos campeonas y ahora no nos dejan seguir participando', se quejó.

Deolinda contó que Sol de Mayo se contactó con Las Traidoras y les pidió a algunas de ellas que se sumen a su equipo. La Liga de Santa Lucía se negó a que esto se produzca, así como también a que algún club les preste la personaría para quedar habilitadas.

'Queremos que ellos se hagan cargo de esto que hicieron. Nosotros nos merecemos jugar, pagamos y jugamos, todo a pulmón de nosotras. Nosotras necesitamos que ellos den una explicación y respalden al equipo, porque cuando hicieron el campeonato nosotros cumplimos con todo lo que ellos dijeron', expresó con notable fastidio la vocera de Las Traidoras.