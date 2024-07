Jurado aseguró que el Plan de Alfabetización es ‘una farsa’

En el marco de la visita del presidente Javier Milei, movimientos sociales, la izquierda sanjuanina y particulares repudiaron la llegada del mandatario nacional a la provincia. Desde Plaza España, el móvil de Canal 13 habló con Cristian Jurado, dirigente del MST, quien aseguró que el Programa de Alfabetización es 'una farsa' porque se olvida del contexto económico y social de los alumnos.

'El Plan de Alfabetización que viene a presentar es un plan que es una mentira, porque la crisis educativa no se va a resolver solamente si hacemos hincapié en la comprensiónlectora. Se va a resolver si hay mayor presupuesto, se va a resolver si se resuelven los problemas salariales, si se cambian las políticas educativas que se hicieron durante muchos años', sostuvo Jurado.

El dirigente del MST indicó que la propuesta de alfabetización que propone el Gobierno Nacional se da en un sistema educativo que está totalmente desfinanciado por la misma gestión. 'Quitaron el FONID, los Fondos Compensadores Nacionales, lo que es una burla, según consideramos nosotros. Hay muchas razones sociales, económicas por las cuales tenemos que estar hoy diciéndole al Gobierno que no estamos de acuerdo del plan económico', expresó.

Jurado también fue crítico con el plan de alfabetización local. El dirigente indicó que en las jornadas educativas que se llevaron a cabo en las escuelas de la provincia el pasado viernes 28 de junio, conocieron los lineamientos generales de dicho plan impulsado por la cartera de Educación sanjuanina. La crítica del también docente es que, como el plan nacional, pone el acento en la comprensión lectora en todos los niveles educativos, en todas las materias, dejando de lado completamente las problemáticas sociales y económicas de los alumnos y alumnas de la provincia.

'No tienen en cuenta problemáticas, como por ejemplo las de un chico que come una vez al día y que su familia no tiene las herramientas económicas para poder llevarlo a la escuela, no le podes pedir que lea fluidamente. Si bien es muy necesario que lean todos los chicos fluidamente, sino se resuelven las condiciones sociales de cada uno de los estudiantes y los docentes, la va a haber solución definitiva a la crisis que hay en educación', expresó Jurado.