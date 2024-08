Los proveedores mineros tienen esperanza en que el RIGI salga aprobado

Con más de 15 años de experiencia en el sector de la seguridad, Daniel Cárcamo, fundador de la empresa Huarpe Seguridad, fue testigo de las diversas transformaciones económicas y sociales que ha atravesado la provincia de San Juan. Su empresa, que comenzó en San Juan y ahora opera en diversas provincias, creció al ritmo de la industria minera, un sector clave para la provincia. El prestador pasó por Banda Ancha para hablar sobre sus perspectivas sobre el RIGI.

Cárcamo se mostró optimista respecto al RIGI, "Estoy muy esperanzado en que el RIGI salga aprobado en San Juan. Es una herramienta importante para atraer inversiones, generar empleo y proporcionar previsibilidad en cuanto a las inversiones y lo laboral," afirmó en Canal 13.

Aunque el RIGI ha generado ciertas dudas, especialmente por la posibilidad de facilitar la importación de bienes y servicios, Cárcamo no se siente amenazado. "He leído muy bien la ley, y creo que sacar de contexto el tema del 20% de capacidad de importación es un error. Este régimen no deroga la autonomía de las provincias sobre sus recursos naturales, lo que significa que San Juan seguirá teniendo el control sobre las actividades que se desarrollen en su suelo," explicó.

Cárcamo destacó que el RIGI contempla la creación de los Vehículos de Proyectos Únicos (VPU), lo que implica que cualquier importación relacionada con la minería deberá estar justificada y avalada por la provincia. "No es que cualquiera va a poder importar lo que quiera. Los proyectos deberán justificar qué necesitan importar y cómo eso contribuirá al desarrollo local. Esto ofrece un respaldo importante para las empresas locales," aseguró.

Sobre el impacto del RIGI en los proveedores locales, Cárcamo enfatizó la importancia de una apertura regulada, que permita el crecimiento de las empresas sanjuaninas mientras se mantienen ciertos mecanismos de protección. "Creo en la apertura, pero también en la necesidad de proteger primero al mercado local. Cuando el mercado local no pueda abastecer, entonces sí, permitir que vengan otras empresas," afirmó.

Desde su rol como miembro de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), Cárcamo destacó el trabajo conjunto entre el gobierno, las empresas mineras y los proveedores locales para asegurar que el desarrollo de la industria sea beneficioso para todos. "Las empresas extranjeras que invierten en San Juan normalmente tienen a sanjuaninos en puestos clave, lo que refuerza la necesidad de garantizar que estas inversiones también beneficien a nuestra gente," señaló.

Reflexionando sobre su experiencia en el sector minero, Cárcamo recordó el impacto que tuvo el proyecto Veladero en San Juan. "Veladero fue un aprendizaje para todos. Vimos el impacto positivo que puede tener la minería en la economía local, pero también aprendimos que el desarrollo de proveedores locales es esencial para mantener la licencia social y garantizar el éxito a largo plazo," comentó.

Finalmente, Cárcamo hizo un llamado a los legisladores y a todos los actores involucrados en la industria minera a tener en cuenta las necesidades de los sanjuaninos. "Hoy tenemos la oportunidad de decir que las operadoras mineras pueden operar y tomar decisiones con gente local. No olvidemos que el beneficio debe ser para todos los sanjuaninos," concluyó.