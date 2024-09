El Comité Nacional para la Prevención de Tortura visitó San Juan y dio su diagnóstico

Este jueves, el móvil de Canal 13 tuvo la oportunidad de conversar con Kevin Nielsen, comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, quien visitó el penal y las comisarías de la provincia de San Juan. La visita se enmarca dentro de una serie de inspecciones realizadas por el comité con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las recomendaciones hechas previamente al sistema penitenciario sanjuanino.

Nielsen explicó que la visita más reciente al penal se realizó en diciembre de 2020 y enero de 2021, y que desde entonces, se han llevado a cabo varias inspecciones: “Hemos hecho una visita con informes públicos y en esta ocasión estamos haciendo una visita de seguimiento para ver si se cumplieron las recomendaciones de aquel entonces”, declaró.

Uno de los problemas que el comité había identificado en visitas anteriores era la ausencia de protocolos adecuados en las requisas a las personas privadas de libertad: “Antes veíamos algunos problemas bastante pronunciados respecto a lo que tiene que ver con las requisas de las personas privadas de libertad, particularmente la ausencia de protocolos”, señaló Nielsen. En esta nueva visita, el comité busca controlar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en ese sentido, aunque Nielsen reconoce que el cambio de gestiones gubernamentales puede influir en la implementación de las mismas.

“Lo cierto es que, como suelen haber cambios de gestiones gubernamentales, también tiene que ver con una presentación a las autoridades para explicar cuál es la metodología de trabajo y particularmente cuáles son las líneas de acción”, agregó.

Uno de los avances destacados por Nielsen tiene que ver con la comunicación de los internos con sus familiares , especialmente en el penal de Chimbas: “Hemos recomendado medidas compensatorias que han resultado altamente beneficiosas, inclusive se mantienen hasta hoy”, afirmó el comisionado. Durante la pandemia, se interrumpieron las visitas a los internos, lo que aumentó la angustia de las personas privadas de libertad. La falta de contacto con sus familias tuvo un impacto negativo en su salud mental, con un aumento en la prevalencia de suicidios, explicó el comisionado. “Tenemos, por ejemplo, en el último año seis muertos en contexto de encierro en la cárcel de Chimbas, lo que es una tasa muy alta”, subrayó Nielsen.

Noticias Relacionadas Hallaron muerto a un preso dentro del Penal de Chimbas

Para mitigar esta situación, el comité recomendó que se garantice la comunicación entre los internos y sus familiares, lo que ha mostrado avances positivos. Sin embargo, Nielsen adelantó que se harán nuevas recomendaciones para mejorar aún más este aspecto.

A diferencia de otras provincias, San Juan no enfrenta el problema común de detenciones prolongadas en comisarías. “Esto es algo en donde la provincia tiene una buena práctica, es una alta rotación, es decir, no permanecen mucho tiempo en comisarías”, indicó Nielsen. No obstante, el comisionado también mencionó que la provincia enfrenta una importante superpoblación en el penal de Chimbas, con 1.800 internos para una capacidad de 800 a 900 plazas: “Aún no tiene la problemática de comisaría, pero tiene que construir nuevas plazas y también el Poder Judicial debe utilizar medidas alternativas al encierro cuando se pueda”, concluyó el comisionado.

Respecto a la visita del año anterior Nielsen dijo observar un avance para el acceso al trabajo y la educación de los internos. Sin embargo, la demanda de estas oportunidades aún supera la oferta disponible, lo que genera un reclamo generalizado por parte de los internos.

Nielsen también expresó preocupación por el aceleramiento de las condenas bajo el sistema de flagrancia y el proceso acusatorio. “Hoy en día, con el proceso de flagrancia y el sistema acusatorio, prácticamente una persona es condenada a las pocas semanas de cometer un delito”, dijo el comisionado.

Esto según explica el comisionado, desemboca en la imposición de penas cortas, lo que podría generar consecuencias negativas para los condenados por delitos menores: “Lo cierto es que nuestro sistema legal tiene alternativas para que las personas que cometen delitos leves puedan tener otro tipo de consecuencias”, explicó.

La visita del comité se produjo pocos días después de que se presentara un informe que abordaba la situación de las comisarías en 15 provincias del país. Si bien San Juan no enfrenta esa problemática, la inspección fue una oportunidad para evaluar la situación y evitar que la provincia caiga en los mismos problemas que afectan a otras jurisdicciones del país.