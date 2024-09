Romero sobre la posibilidad de La K'onga en la FNS: 'Cuando tengamos firmados los contratos lo vamos a anunciar'

En el marco del Festi Joven, el móvil de Canal 13 conversó con el Guido Romero. Al costado del escenario, fue consultado sobre la población de La K'onga en sus redes sociales, donde cofirman su presencia en la Fiesta Nacional del Sol 2024. El Ministro de Turismo, Cultura y Deporte expresó: 'Cuando tengamos firmados los contratos nosotros lo vamos a anunciar'

Luego, el funcionario señaló que no lo han hecho oficial porque todavía no firmaron ningún contrato con ningún artista. 'Yo no quiero dar una noticia que el día de mañana tenga que salir a contar que no es cierta', sostuvo.

Sobre la publicación de la banda, el ministro le restó importancia al señalar que pudo haberse tratado de la gente que maneja a La K'onga. 'Ellos estarán creyendo que van a estar y eso también está muy bien, pero no pasa nada, no hay problema'

Acerca de los festejos oficiales por el Día del Estudiante y la Primavera, Romero confesó que quedaron 'más que contentos'.

Luego, el ministro manifestó: 'Estuvimos recorriendo todo el perímetro del parque y la verdad es que está lleno de familias, todo se está desarrollando con total normalidad, gracias a los policías. La gente está muy bien, muy contenta, muy cómoda y la verdad que para nosotros eso es muy importante, así que estamos muy contentos por eso'

Consultado sobre el temblor que se registró en San Luis y se sintió fuerte en San Juan, Romero confesó no haberlo sentido debido a que estaban en permanente recorrida por todo el parque y sus alrededores. 'Me dijeron que había temblado y yo ni idea, después llamé a mi familia para ver si estaban todos bien y gracias a Dios todos estaban bien', contó el funcionario.