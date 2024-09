Más de 200 lápidas de víctimas en siniestros tiñeron de luto la puerta de Tribunales

Por Rivadavia frente a Tribunales se pudo ver una cruda intervención este jueves en horas de la tarde. Más de 200 lápidas de víctimas en siniestros viales tiñeron de luto la puerta del Palacio de Justicia de San Juan. Fue una acción de Familias Unidas por el Dolor y la Esperanza en reclamo por el desempeño de la Justicia sanjuanina en la resolución de cada uno de estos casos, contó y explicó el referente Guillermo Chirino.

Como siempre, con la remera blanca con la foto y el nombre de su hijo, víctima de un siniestro, Chirino expresó la nueva forma de reclamo se debe a que, tras varios años de hacer todo tipo de marchas y escrache, sienten que no son escuchados ni atendidos, por lo que se vieron obligados a realizar la protesta de esa manera. 'Penosamente tenemos que hacer así, porque no es para anda grato crear una lápida en la que vos estés poniendo la foto de tu hijo para los que están a acá adentro, los jueces lo vean y sepan que cada una de estas lápidas que las hemos traídos a Tribunales son los rostros de nuestros hijos y lo penoso de todo esto es que no le pusimos a QUPD la 'P' de paz, representando lo que no tienen ninguno de ellos porque ningún fallo fue ejemplar y continúan con su lucha', explicó.

En Familias Unidas por el Dolor y la Esperanza hay cerca de 250 familias que la componen, pero todavía faltan sumar a los últimos familiares que perdieron un ser querido en el mes de agosto, que son alrededor de 40. 'Se van acercando, se van poniendo en contacto con la asociación, por lo que te imaginarás que esto va a seguir, va a continuar y vamos a seguir poniendo más lápida y en cada marcha los vamos a traer a ellos, así como están para que se visibilice porque esllos no son un número más', sostuvo Chirino.