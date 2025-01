Carolina Fuentes, una mujer oriunda de San Juan que desde muy pequeña vive en Buenos Aires, emprendió a sus 46 años una búsqueda que lleva décadas postergando: encontrar a su padre biológico, Juan Carlos Fuentes. Su historia, marcada por la ausencia de respuestas y el silencio de su madre, la llevó a las redes sociales para intentar resolver el misterio que envuelve su identidad familiar.

Con pocos datos proporcionados por su tío materno, Carolina busca a su padre, quien según su madre, sería oriundo de Albardón, San Juan. También intenta localizar a otros familiares paternos: su posible tía Olga Fuentes , quien trabajó como enfermera en el hospital de San Miguel y luego en Campo de Mayo en 1978; y un tío llamado Roberto Gregorio Fuentes, que, según la información disponible, aún residiría en Albardón.

"Mi abuelo se llamaba Gregorio Fuentes, pero más allá de eso, no tengo certezas", explicó Carolina, quien confesó que su madre ha sido reticente a brindar detalles sobre su progenitor. “Mi mamá no me cuenta nada de lo que pasó, y quisiera saber”, expresó en diálogo con Diario 13.

Carolina reveló que su padre estuvo presente durante el primer año de su vida, pero después perdió todo contacto con él. Junto a su madre, se mudaron a Buenos Aires y nunca más supo nada sobre su figura paterna. “Se que mi papá estuvo conmigo hasta mi primer año, pero luego nos fuimos y no tuve más información”, relató.

Pese a esta ausencia, Carolina aseguró que no tiene intenciones económicas detrás de su búsqueda: “No lo hago por dinero ni por reclamos, es algo personal. Mis hijos ya son grandes, y siento que hay una parte de mi vida que me falta, y creo que es esa”, confesó. Además señaló que ella aún no ha podido volver a San Juan, aunque si hubiera certeza de su familia paterna, ella lo haría para conocerlos.

A lo largo de su vida, Carolina encontró apoyo en su tío mayor, quien ocupó un rol paternal para ella. Sin embargo, ahora, con 46 años, siente que es momento de enfrentar su pasado y entender qué sucedió. “Mi tío siempre estuvo para mí, pero siento la necesidad de conocer a mi papá y saber qué pasó”.

Carolina tiene el anhelo de cerrar ciclos personales, pero sabe que consigo deberá enfrentar secretos familiares que han perdurado por años. “Quiero saber por qué no estamos juntos y por qué mi madre oculta tanto. Mi padre me dio su apellido, pero más allá de eso, solo hay vacíos que necesito llenar”, concluyó.