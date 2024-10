Este miércoles, el Ministro de Producción, Gustavo Fernández, pasó por Cien por Hora para hablar sobre la situación de los vecinos que se han instalado en terrenos en el Departamento Rawson, y que afirman haber recibido una orden de desalojo. En su intervención, el ministro detalló los antecedentes del conflicto y las irregularidades cometidas en el uso de las tierras, destacando el rol del Ministerio de Producción en la administración de estas parcelas.

"Es necesario dejar en claro varios puntos," comenzó diciendo Fernández. "Estas tierras están ubicadas en la zona de Colonia Sarmiento, en el Médano de Oro, y son parte de un parcelamiento enmarcado dentro de una ley de tierras fiscales que asigna alguna responsabilidad al Ministerio de la Producción en su administración. Estas parcelas tienen como destino exclusivo el uso agrícola."

Según explicó el ministro, estas tierras se otorgan con la finalidad de desarrollar proyectos agropecuarios, y los adjudicatarios deben cumplir con dicho objetivo para acceder a la escrituración.

El conflicto se originó hace varios años, cuando algunas personas comenzaron a tomar posesión de parcelas que habían sido desadjudicadas por incumplimiento de los proyectos originales. "Lo que ha ocurrido desde el 2015 o 2016 es que algunas personas se han arrogado la propiedad de estas tierras, loteándolas y comercializándolas para fines que no están permitidos," señaló el ministro.

En 2022, algunos compradores de estos lotes ilegales se presentaron ante el Ministerio para solicitar la escrituración de los terrenos. Sin embargo, Fernández aclaró que dicha solicitud fue denegada por las irregularidades en el uso de la tierra. "No se trata específicamente de una orden de desalojo. Lo que hemos hecho es denegar los pedidos de escrituración porque es imposible legalizar estos loteos según la ley de tierras fiscales."

El ministro también subrayó la gravedad de la situación: "Esos lotes no cuentan con nomenclatura catastral, no están inscritos en Catastro, y no son terrenos destinados para recreo o uso residencial."