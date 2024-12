Este martes, Mariano Carmona, vicepresidente de la Asociación Empresario Hotelera y Gastronómica de San Juan, ofreció un balance en el programa Cien por Hora sobre los desafíos que enfrenta el sector hotelero y gastronómico en un 2024 complicado. Carmona destacó las dificultades estructurales, la baja ocupación en la hotelería urbana y el impacto de los aumentos en los costos operativos, especialmente en el suministro energético.

Carmona no ocultó su preocupación por la situación actual de la hotelería urbana en San Juan: “La realidad para la hotelería sigue siendo un año complejo, sobre todo para la hotelería urbana. No hemos tenido buenos números en cuanto a porcentaje de ocupación desde el último año, y actualmente tampoco son favorables. Las perspectivas para lo que queda del año no son optimistas”, señaló.

Según el empresario, el promedio de reservas hasta el momento es de apenas el 15%, con algunos establecimientos que alcanzan cifras ligeramente superiores. Sin embargo, esta baja demanda mantiene al sector en un estado de alerta. “De acá a lo que queda del año, las reservas rondan ese número. Es una situación muy difícil para el alojamiento y la recepción de visitantes en la provincia”, agregó.

Aunque San Juan ha organizado eventos deportivos y culturales durante el año, Carmona indicó que estos no se tradujeron en un aumento significativo de reservas en la hotelería urbana: “Ha habido eventos puntuales, pero no hemos percibido que eso se traslade a reservas o a una llegada masiva de visitantes”, explicó.

Por otro lado, la gastronomía muestra un respiro gracias a las celebraciones de fin de año, como fiestas de egresados, reuniones laborales y celebraciones familiares: “Es un pequeño alivio para el sector en este momento, pero no alcanza para compensar las dificultades acumuladas durante el año”, comentó.

Uno de los mayores desafíos del año fue el aumento en los costos operativos, especialmente en el suministro de energía. Carmona destacó que “en el primer semestre tuvimos aumentos de energía de un 400% interanual aproximadamente. Esto realmente reconfiguró la estructura de costos del sector y fue muy complejo de sostener”.

Si bien los aumentos se moderaron en los últimos meses, el empresario señaló que el sector aún no logra una reactivación suficiente para enfrentar estos costos: “La inflación ha enfriado un poco los aumentos, pero los costos ya están establecidos y la reactivación no termina de concretarse”, afirmó.

En cuanto al turismo estival, Carmona reconoció que esta temporada no suele ser la más activa para San Juan: “Históricamente, la temporada estival en San Juan no es la más influyente en cuanto a turismo, ni siquiera en los departamentos alejados. Al menos para la hotelería urbana, no es un buen periodo”, expresó.

Sin embargo, mostró cierto optimismo hacia fechas clave del próximo año, como Carnaval y Semana Santa, que podrían aportar un repunte en la actividad. “Son dos fechas importantes y esperamos que puedan apalancar algo de recuperación para el sector”, concluyó.