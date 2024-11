El siniestro fatal ocurrido el miércoles 20 de noviembre en un tramo de la Ruta Provincial 12 en Zonda en el que perdió la vida un joven que estaba aprendiendo a manejar generó gran repercusión en los sanjuaninos y sanjuaninas. A raíz de esta tragedia, Sandra Sambrano, instructora de manejo, habló en Modo Siesta sobre la importancia de la prevención y de tener conocimiento de las leyes de tránsito al momento de aprender a conducir.

La instructora de manejo dejó en claro que siempre es primordial el uso del cinturón de seguridad. Así como también indicó que es importante que los conductores novatos tengan amplio conocimiento de las guías por donde van a andar, que cambios se deben poner en base a la velocidad, el respeto de las velocidades según el tipo de vía, que el acompañante tenga conocimientos de manejo por si se presenta una situación en la que tenga que tomar el control del vehículo.

Sambrano contó que para las personas que van a aprender a manejar lo recomendable es comenzar por calles chicas donde hay poco tránsito, luego pasar a calles más transitadas saliendo de barrios, luego a las avenidas y por último en rutas tanto provinciales como nacionales.

La experta en enseñanza de manejo contó que siempre a sus alumnos y alumnas les pide que respeten las velocidades según la vía por la que están condiciendo. Así como también les resalta siempre que apliquen el manejo defensivo.

"Lamentablemente tenemos estas desgracias que son evitables, son siniestros viales en base al no respeto de las velocidades, en base a no tomar en cuenta un montón de normas, de no respetar señalizaciones, negligencias", expresó Sambrano.