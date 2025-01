Por la noche del pasado jueves 23 de enero, el techo de un departamento cayó encima de una familia en Capital. Milagrosamente ninguno sufrió heridas de gravedad, más allá de que necesitaron asistencia médica.

Dora Castillo es madre de Diego Castillo, el hombre que vive en el lugar con su pareja y sus tres hijos. La mujer contó a Diario 13 cuál fue el motivo por el que la parte superior de esta construcción cedió, justo cuando estas personas se encontraban en ese sector del domicilio.

‘Ha sido una desgracia con muchísima suerte. Estaban en el departamento sentados viendo televisión mi hijo, mis nietos y mi nuera. Del otro lado hay un terreno donde están edificando. Han levantado paredes muy altas. Se ve que el viento aflojó esos ladrillos y aparentemente cayeron sobre el techo. Algunos alcanzaron a correr y se salvaron como en las películas’, expresó.

La entrevistada contó que su hijo fue quien se llevó la peor parte, por intentar salvar a su hija. El hombre recibió un golpe en su cabeza, el cual le produjo una herida cortante que requirió unos 7 puntos de sutura. Sumado a esto, dos de los menores quedaron en observación en el hospital Rawson hasta la madrugada, pero luego recibieron el alta.

‘A mi hijo por salvar su nena le pegó en la cabeza un ladrillo, mi nieto tiene golpes en la cadera, la espalda y en una pierna. El otro chico también tiene golpes en la espalda. Fue algo muy asombroso, no lo esperábamos. Es muy triste porque falleció un perrito que teníamos y quedó atrapado en los escombros. Se ve que no alcanzó a correr porque no lo encontramos’, manifestó.

Finalmente, Dora Castillo reveló que desconocen de quien es la propiedad donde se está realizando la construcción que los afectó. Sin embargo, ya iniciaron las acciones legales correspondientes.

‘El techo está totalmente destruido, se perdieron un montón de cosas en la concina-comedor. Están trizadas algunas paredes por el movimiento que hubo. Ya se hizo la denuncia correspondiente, estamos esperando respuestas nomás, tratando de salvar lo que más se pueda. Lamentablemente no sabemos quien es el propietario de ese terreno’, sentenció.