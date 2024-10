En su paso por Banda Ancha, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez fue consultado sobre los suicidios de internos en el Servicio Penitenciario Provincial. El funcionario defendió el trabajo de los gabinetes, psicólogos y psiquiatras parte del equipo de la institución. ‘El que decide no vivir más no lo anda anunciando’

El Secretario de Seguridad aseguró que siempre están preocupados porque el equipo que se encarga de la salud mental de los internos sea cercano a los mismos. Además de defender el abordaje de los especialistas, Sánchez expresó: ‘Cuando tenemos una población que estamos un poco apretados, vamos a decir, no hablemos de incomodidad, estamos un poco apretados en el lugar’.

Sánchez contó que, en muchos de los casos, son los mismos internos los que les dan aviso, los que los ponen en alerta. ‘Son los mismos internos que nos dicen, no lo vemos bien, lo vemos angustiado, deprimido’, puntualizó.

Sobre el último caso, el funcionario señaló que el interno en ningún momento presentó signos, según los informes que realizaron. Luego señaló: ‘En cada caso puntual interviene la UFI, o sea las unidades fiscales, se estudia, se investiga el caso a ver cuál ha sido la verdadera causa de la defunción’

Sánchez no dejó de mostrarse preocupado por estos trágicos episodios, al mismo tiempo que aseguró que volvió a afirmar que el equipo de profesionales del Servicio Penitenciario trabaja intensamente y con cercanía con los internos.

‘El ambiente carcelario sabemos que no es fácil, que hay dificultades, que se requiere gente muy especializada en el abordaje. Siempre ha habido, y la idea es que no haya nunca, pero son decisiones humanas. Se ha estudiado muchísimo esta situación del suicidio en las cárceles, y no se sabe cuál es el momento en que alguien dispone no vivir más’, se extendió Sánchez.

Por último, el titular de la cartera de Seguridad de la provincia indicó que lo importante ante esta situación es continuar atentos. En ese sentido, Sánchez contó que los guardiacárceles están en permanente capacitación. ‘La semana pasada se ha terminado con una, y se sigue avanzando con mejores profesionales que nos están ofreciendo servicios para abordar esta temática, no descuidarla y no queremos lamentar más este tipo de hechos’, expresó.