Vecinos del barrio SUOES reclaman mayor presencia policial

En horas de la tarde y la noche de estos miércoles vecinos del Barrio SUOES se dieron cita en un punto de encuentro del complejo habitacional para visibilizar un reclamo: mayor presencia policial ante el crecimiento de los hechos de inseguridad. El móvil de Canal 13 llegó al lugar y converso con vecinos quienes contaron que los delincuentes aprovechan que muchas casas aún están deshabitadas, para meterse y robar accesorios como grifería, además de provocar grandes destrozos en puertas, ventanas y paredes.

El barrio está ubicado sobre Segundo Sombra y Doctor Ortega en Rawson. Hasta allí llegó el móvil de Canal 13 para conversar con los vecinos que comenzaban a reunirse para hacer visible el reclamo. Florencia sostuvo que la situación es insostenible. "Somos gente laburadora, que la laburamos nuestros terrenos y nos estamos viendo afectados con hechos graves de inseguridad", expresó en una mezcla de preocupación y enojo.

En el caso de Florencia y su familia, ya están instalados en su nuevo hogar, pero decidieron sumarse al reclamo vecinal porque considera que es un tema que "a la larga termina afectando a todos"

Otro vecino destacó que los hechos de inseguridad se han acrecentado por el contexto que vive el barrio. El hombre indicó que al estar poblado solo en un 40%, el barrio se vuelve blanco fácil para los malvivientes, quienes pueden irrumpir con mayor facilidad en las viviendas que todavía no fueron habitadas. "Por eso nosotros queremos convocar a las autoridades del departamento, a la Policía de la Provincia y al Gobierno Provincial algún tipo de solución para que esto no vuelva a pasar"

Una de las vecinas sufrió un duro episodio de inseguridad en horas de la madrugada de este miércoles. En este caso, los ladrones no solo irrumpieron en la propiedad y se llevaron hasta la grifería, sino que provocaron destrozos en la vivienda.

Los vecinos detallaron que la presencia policial debería están más presente durante la noche. Es que, en esas horas, es cuando los delincuentes aprovechan para vandalizar entradas y robar accesorios de casas deshabitadas.

Además de la inseguridad, los vecinos piden mayor limpieza en el barrio y las zonas aledañas. Un terreno baldío es el que señalan los habitantes del barrio SOES que debería ser limpiado. "En ese lugar tiran mucha basura, es un desastre. Eso se puede solucionar simplemente con la municipalidad tomando la iniciativa. Nos sentimos desprotegidos, nos pusieron acá, nos dijeron acá están las casas, háganse cargo. No tenemos servicios ni seguridad", sostuvo con tono de fastidio otra de las vecinas.

Karen Ríos, una de las víctimas de estos robos, contó al móvil de Canal 13 que le destrozaron la casa y que los ladrones aprovecharon que en la vivienda no había nadie en ese momento. Esta familia damnificada no ha podido mudarse todavía porque están a la espera de que les terminen de conectar los servicios. "Recién hoy me ha instalado el gas, recién de diez días me instalaron la luz", comentó.

"Mi casa está enfrente de los barrios más peligrosos de Rawson. Nosotros pagamos la carpeta que tiene al día las cuotas, acá nadie nos ha regalado absolutamente nada. No sé a quién se le puede llegar a ocurrir de instalarnos en un lugar donde hay mucha delincuencia. Literalmente, la peor delincuencia de Rawson la tenemos acá enfrente. No sé quién se hace cargo, pero yo necesito una solución", se descargó la mujer.

Los vecinos del SUOES ya presentaron una nota pidiendo mayor seguridad y están a la espera de respuestas por parte de las autoridades. Además de esta acción, conversaron con familias de otros barrios aledaños quienes les compartieron que hace 8 años que sufren esta clase de delitos y hechos vandálicos.