Abuelo hizo lo imposible para ver a su esposa aislada en un geriátrico

Nick Avtges, es un abuelo de 88 años que se subió en una grúa para poder ver a su esposa ya que se encuentra aislada por disposiciones de las autoridades de los Estados Unidos respecto a la pandemia del Covid 19

El caso que recorre el mundo y se hizo viral sucedió en Massachusetts donde a Chris Avtges, hijo de don Nick, se le ocurrió la maniobra para que se pueda reunir de cerca con su madre Marion Avtges, de 85 años.

No solo debió conseguir la grúa sino también debió pedir permiso a las autoridades del asilo y de seguridad que autorizaron la particular reunión una vez que evaluaron que no era nocivo para nadie.

La nieta de los enamorados ,Sydney Avtges ,escribía: “Mi abuelo no pudo visitar a la abuela desde que su hogar de ancianos cerró debido al COVID-19, así que por el gran poder de la mente de Avtges mi papá (y amigos) pudieron organizar un camión de cubo para que pudieran verse!!! Algo de contenido saludable en medio de la cuarentena”, explicando la situación en sus redes sociales.

Fuente Crónica