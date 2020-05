El divertido tutorial para organizar las juntadas post-cuarentena

View this post on Instagram

Cu00f3mo organizar una juntada con amigos post cuarentena, bajo la nueva normalidad | En el contexto de cuarentena, con mis compau00f1eros nos copamos e hicimos un tutorial para organizar una juntada post cuarentena bajo las medidas de prevenciu00f3n recomendadas por las autoridades. La iniciativa naciu00f3 para la cu00e1tedra de Comunicaciu00f3n Audiovisual de la Facultad de Ciencias Sociales. . . . #tutorialesencuarentena Autores @anagremoliche, @angel_ligorria.ok, @santi.lini14, @rodri.salgue, @santanacandee