¿Tóxica?: clienta pidió que una mujer 'fea' atendiera a su novio

Durante los últimos días se viralizó una insólita conversación en las redes sociales, protagonizada por una emprendedora y una clienta "tóxica". Si bien esta mujer se mostró muy satisfecha con los productos adquiridos, se quejó y pidió que a su novio sólo lo atendiera un hombre o "una fea".

Se trata de una joven que se dedica a vender productor de cosmética y cuidado personal mediante su cuenta de Facebook. Por este medio acordó la venta de parte de su mercadería con una mujer llamada Perla. Debido a que se le hacía imposible ir ella personalmente a retirar la compra que había realizado, fue su novio a buscar el paquete. Ahí comenzaron los problemas.

"Gracias preciosa, sólo un problemita. ¿Siempre entregas tú? El problema eres tú bebé, por eso preguntaba si entregabas sólo tú. Sólo que sin que te ofendas, ¿siempre te arreglás y así cuando entregás? ¿O sólo fue porque te dije que iba mi novio?", le escribió por WhatsApp la compradora a la vendedora.

Esta mujer le dejó en claro que si bien sus productos le habían encantado, no le gustó para nada que ella le entregara los productos. Esto se debe a que el joven cuando le llevó los cosméticos le comentó a su novia que la trabajadora que se los había entregado era muy linda y estaba bien vestida.

"Bueno, es que me encantaron las cosas de verdad, pero no me gustó que tú entregaras. Quiero seguir comprándote pero quiero pedirte si cuando me entregues mandes al chico. La verdad yo estoy muy feliz con él. Y mejor que le entregue el chavo o una fea, tú no porfis”, redactó la novia "tóxica".

La dueña del emprendimiento y por ende, quien entrega los productos, decidió compartir esta insólita conversación en su cuenta de Facebook. Debido a esos celos incontrolables y lo llamativo de este chat, las imágenes no tardaron en viralizarse en las distintas redes sociales.