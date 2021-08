Video: fueron a denunciar violencia de género y los policías las golpearon

Un indignante video grabado por una mujer con su teléfono celular no tardó en viralizarse en las redes sociales. En la filmación en cuestión se puede apreciar como la protagonista había ido con una amiga hasta una comisaría. El motivo era para denunciar un hecho de violencia de género. Sin embargo no sólo no les tomaron la denuncia sino que las golpearon los propios efectivos.

El hecho en cuestión se produjo en la provincia de San Luis cuando estas dos puntanas fueron hasta la comisaría 29na del barrio La Ribera. A ese sector de la ciudad de Villa Mercedes acudieron para hacer una presentación oficial ya que una de ellas había sido víctima de violencia de género.

Los funcionarios policiales que estaban en el lugar comenzaron a gritarles y a maltratarlos por lo que uno de ellas comenzó a grabar. Al percatarse de esto uno de ellos se acercó a la dueña del teléfono para intentar quitárselo, para después empujarla fuera de la dependencia. Mientras eso sucedía la otra afectada quedó adentro siendo víctima de maltrato verbal nuevamente.

"Es terrible como maltratan a las mujeres en este lugar y uno que viene a hacer una denuncia por violencia de género", expresó quien estaba filmando. Finalmente este material llegó a manos del comisario general Darío Neira, titular de la fuerza. Debido a esto la autoridad tomó la decisión de separar de sus cargos al jefe, subjefe y dos oficiales de la comisaría.