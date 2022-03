Insólito: el momento en que un enjambre atacó al móvil de Canal 13 ¡en vivo!

Un episodio verdaderamente insólito sucedió este lunes feriado nacional en vivo en Canal 13, cuando el móvil de exteriores fue 'atacado' por un enjambre y el cronista Alejandro Sánchez terminó picado por un aguijón mientras cumplía su labor.

Sucedió este 28 de febrero, en inmediaciones de calles Pellegrini y 12 de octubre en Santa Lucía. El móvil fue hasta la zona tras un mensaje de vecinos del lugar, enviado al programa Banda Ancha, para denunciar que por el mal estado de las calzadas no cuentan con transporte público de pasajeros.

Hasta ahí todo era rutina periodística. Hasta que en medio de su relato, Sánchez debió alejar el micrófono y se perdió su voz del aire. La cámara inmóvil seguía mostrando una porción de la calle denunciada. Hasta que finalmente el movilero logró retomar el control para explicar, en vivo, que acababa de ser picado por una abeja en la parte posterior de su cabeza.

El 'ataque' no terminó ahí. Sánchez apareció en el cuadro inferior de la pantalla buscando refugio, porque las abejas no desistían. Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores.

Sin embargo, quedó un asunto pendiente: el periodista nunca antes había sufrido la picadura de una abeja, razón por la cual era desconocida la reacción que podía manifestar su organismo. Rápidamente llegaron los gestos de solidaridad -algunos hilarantes también- de parte de los televidentes que aconsejaron remedios caseros, como las compresas de 'barro podrido' en la zona.