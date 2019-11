Los signos más torpes del zodiaco

GÉMINIS: Muy habladores, no les agradan los silencios y lo rellenan con cualquier pensamiento que se le cruce por la mente. No piensan lo que verbalizan y muchas veces meten la pata al comentar cosas que no deberían. Es el peor signo para confiarle un secreto. Nunca te aburrirás con ellos por su charlatenería y jovialidad.

PISCIS: el signo más despistado del zodiaco. Olvidan todas las fechas importantes o pequeños detalles del día a día. Movedizos que nunca terminan lo que empezaron viven en un mundo de ensoñación que los distrae al 100% de sus responsabilidades.

ARIES: No piensan antes de actuar por lo que también son torpes. Al ser un signo de fuego, son impulsivos y se dejan llevar por sus apetencias momentáneas. La ausencia de reflexión les hace cometer imprudencias. Piden perdón arrepentidos cuando reconocen sus errores.



SAGITARIO: son exagerados hasta el ridículo al relacionarse. Llevan todo al extremo cometiendo torpezas sólo para llamar la Atención de quienes lo rodean. Signo de fuego que intenta resaltar llegando a caer muy mal en los primeros encuentros.