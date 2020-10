Homenaje presidencial a Pérez Esquivel

En una fecha importante para Pérez Esquivel al cumplirse 40 años del Premio Nobel de la Paz, el presidente Alberto Fernández destacó que el hombre es "un militante de la vida, la paz y la no violencia".

El reconocimiento se realizó en la Casa Rosada y en ese contexto Fernández dijo: "Deberías ser modelo de todos los argentinos. Todos los argentinos estamos orgullosos de vos. Nos honrás del mejor modo", le dijo emocionado el Presidente a Pérez Esquivel, presente en el acto.

En su discurso, Fernández dijo que "todavía muchas de las injusticias de las que hablabas en 1980 se padecen" y añadió: "Todavía se padecen persecuciones, todavía esa desigualdad existe y tenemos un sistema en el que la riqueza se concentra en pocos y la pobreza se distribuye en millones".

"Nos honrás del mejor modo, porque estos son los modelos que hay que seguir: el modelo del compromiso con los que sufren, de los que luchan contra la desigualdad, de la no violencia y de la paz".

Durante el encuentro se proyectaron videos con mensajes del papa Francisco; el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el teólogo Leonardo Boff y la profesora Grazia Tuzi, representante del Servicio de Paz y Justicia en Europa.

Lula da Silva, subrayó que Pérez Esquivel sufrió "la persecución, la cárcel y la tortura pero nunca dejó de defender a los más pobres y desamparados".

Finalmente Pérez Esquivel dijo: "hay que generar un nuevo contrato social" y evaluó que, en la actualidad, "en América Latina hay muchos problemas con la democracia y con los golpes de Estado", por lo que es necesaria "la unidad continental".

"Democracia no es poner el voto en una urna: significa derecho e igualdad para todos y no podemos hacer nada si no somos rebeldes frente a las injusticias que vive la humanidad", añadió.

Participaron del acto familiares de Pérez Esquivel, funcionarios nacionales, dirigentes de organismos de derechos humanos, como Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, entre otros.

En el encuentro, durante el cual el Presidente le entregó a Pérez Esquivel una placa recordatoria con la leyenda "La paz no se regala, se construye", se recordó la entrega del premio con el que fue condecorado por el comité noruego en 1980, luego de haber permanecido encarcelado por 14 meses y en libertad vigilada otros 14 por parte de la última dictadura cívico militar.

Fuente: Télam.