Escucha el mash- up de Lady Gaga con Linkin Park

En medio de la pandemia por el coronavirus la música es una de las salidas para sentirse mejor y en esta oportunidad se mezclaron los temas «Faint» y «Just Dance» de Lady Gaga y Linkin Park.

William Maranci quien mezcló los temas advirtió que existía una compatibilidad entre las melodías y juntas funcionan muy bien.

El creador virtual tuvo la gran idea de combinar "Faint" -canción de Linkin Park perteneciente al álbum Meteora (2003)- con "Just Dance", popular tema de Lady Gaga –interpretado junto a Colby O’Donis- incluido en el disco debut The Fame (2008).

Recordemos por ejemplo la bizarra pero efectiva unión entre "Shake it Off" de Taylor Swift con "The Perfect Drug" de Nine Inch Nails. Algo que en la teoría podía sonar ridículo porque son músicos de estilos totalmente opuestos, en la práctica terminó resultando.

Otros ejemplos, quizás menos descabellados, incluyen el mash-up de "Wake Me Up When September Ends" -Green Day- con "Black Hole Sun" de Soundgarden o el de "Ohio Is For Lovers" de Hawthorne Heights con "I Fall Apart" de Post Malone.