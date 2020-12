La tonada que evoca los abrazos añorados en pandemia

En el día de la Tonada Cuyana, dos artistas locales contaron lo que para ellos representa el género musical que más identifica al sanjuanino. Hablando de la canción ‘Los detalles’, su compositor, Claudio Rojas expresó que se inspiró en los abrazos añorados en pandemia y, que sintió que la tenía que grabar a Gisela Aldeco.

El tanguero, hijo de tonadero cuyano, contó que la letra refleja ‘algo tan sublime y necesario que en tiempos de pandemia se extraña tanto como los abrazos’. Además, el compositor agregó que quiso expresar lo que se percibe en los abrazos y que las personas se dan cuenta cuando les falta.

La anécdota se dio cuando Rojas le estaba dando vida a la tonada. Según contó el músico, cuando había terminado los primeros versos y el estribillo, la miró a su esposa y le dijo: ‘sabes que siento que esta canción la tiene que grabar Gisela’. El artista local despachó la historia afirmando que fue un aviso del universo para que lo hiciera con ella.

Por su parte, Aldeco se mostró agradecida por el convite del tanguero y manifestó que siempre ella está dispuesta a grabar una tonada y más si está compuesta por Rojas. ‘Cada vez que me cuenta que compuso una tonada yo me pongo muy feliz, porque es hermoso el tener esa musa inspiradora.

La joven artista sanjuanina señaló que fue hermoso compartir con él, grabarla, interpretarla. En ese sentido, la cantante afirmó que pasó por varios sentimientos encontrados mientras la grababa.

La tonada para los dos artistas sanjuaninos.

‘Para mí la tonada es familia’, arrancó diciendo Aldeco que aseguró que tiene recuerdos de haber escuchado serenatas en su casa y de haber compartido con su padre peñas, festivales, cumpleaños donde uno se amanecían cantando y escuchando tonadas.

La cantante local afirmó además que el género musical identifica a la perfección al sanjuanino, y que es un sello a nivel nacional y mundial. ‘Yo le digo a la gente que no le gusta la tonada, que no la conoce, porque en muchos casos no escuchó la letra, ya que hay grandes autores que dejaron canciones maravillosas’, manifestó.

Por su parte, el tanguero Rojas expresó en lo personal, es su canción de cuna, ya que es hijo de tomadero cuyano. ‘Es lo que más nos identifica y representa, como el tango ante el mundo entero, la tonada es el DNI en el planeta para un cuyano. Es en donde nos encontramos, es donde vive la estirpe del sanjuanino, Por sus arreglos musicales, sus ejecuciones, sus guitarristas y su lírica’, afirmó el compositor sanjuanino.