Paul McCartney despide el año con nuevo disco

Para sorpresa de los fanáticos, a los 78 años el músico Paul McCartney presentó su nuevo trabajo en solitario y de producción propia "McCartney III",

Grabado a principios de este año durante el aislamiento en Sussex, McCartney III está construido a partir de grabaciones en vivo de Paul en voz y guitarra o piano para luego agregar el bajo, la batería, y los otros instrumentos, sobre esa base.

El proceso comenzó cuando el músico volvió a una pista inédita de principios de los 90, "When Winter Comes" (grabada con George Martin). Paul elaboró un nuevo pasaje para la canción, dando lugar a la apertura del álbum "Long Tailed Winter Bird", mientras "When Winter Comes", con su nueva introducción de 2020 "Winter Bird", se convirtió en el gran final del nuevo álbum.