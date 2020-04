¡Hoy! Mega concierto internacional contra el coronavirus

Este sábado 18 de abril seremos testigos de un concierto increíble llamado 'One world: Together at Home' y promovido por Lady Gaga y la Organización Mundial de la Salud.

En este encuentro virtual, grandes de la música actuarán desde su casa, a través de las redes sociales: los Rolling Stones, Billie Eilish, Stevie Wonder, J Balvin o Paul McCartney serán algunos de los invitados.

¿Qué vas a hacer este sábado? Cierto... vas a ver el One World #TogetherAtHome con nosotros y Global Citizen ¡Te esperamos!

Más info acá: https://t.co/7w0i5ijOmt pic.twitter.com/rPy6pLgFOG — Pepsi Argentina (@PepsiArgentina) April 18, 2020

Los Rolling Stones son una de las incorporaciones de última hora a 'One world: together at home'Agencias

Fue en 1985 cuando Bob Geldof puso en marcha 'Live Aid', el que ahora es recodado como uno de los conciertos más masivos de la historia de la música en directo. Con fines solidarios en contra del hambre en África, sendos recitales maratonianos en Londres y Filadelfia, reunieron a grandes nombres de la música del momento y recaudaron 100 millones de dólares.

35 años después, la crisis sanitaria global provocada por la pandemia del coronavirus, ha revivido aquel espíritu y esta tarde-noche algunos de los nombres más granados e influyentes de la música y el espectáculo a nivel internacional se reúnen en un concierto que busca recaudar fondos para luchar contra la pandemia.

Lady Gaga es su principal impulsora de esta iniciativa, que cuenta con el soporte de la organización internacional Global Citizen y en la que colabora la Organización Mundial de la Salud. Su nombre es: One World: Together at Home y hace un llamamiento a filántropos, empresas y gobiernos para aportar dinero.

A QUÉ HORA EMPIEZA Y CUÁNTO DURA:

La organización no ha proporcionado un horario concreto con las actuaciones, pero se sabe que en el arranque de un programa que se prevé de unas seis horas, se dará primero voz a los sanitarios. Se recordarán las medidas de seguridad y se sucederán los mensajes de famosos: Victoria y David Beckham, Samuel L. Jackson, Megan Rapinoe, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey…

En la segunda parte, que está prevista que comience sobre la dos de la madrugada (siempre hora española), comenzará el concierto propiamente dicho, que es de dos horas.

Los encargados de presentar serán tres de las figuras más importantes de la televisión estadounidense: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert.

La hora prevista de finalización será en torno a las cuatro de la madrugada.

DÓNDE VERLO:

En España, en Internet, se puede conectar con Playz (de RTVE) o la página de Facebook de MTV. También en los canales en España Paramount Network, MTV y Comedy Central.

En RTVE se podrá ver después en su canal RTVE.es A La Carta.

QUIÉNES ACTÚAN:

El cartel ha congregado a unos 150 artistas de primer nivel y de diferentes géneros, edades, generaciones y países.

Veteranos que, incluso, estuvieron en el 'Live Aid'

Paul McCartney

Elton John

Stevie Wonder

Los Rolling Stones

El toque latino

Jennifer López

Juanes

Luis Fonsi

Maluma

Anitta

J Balvin

Estrellas pop jóvenes y veteranas

Taylor Swift

Lady Gaga

Billie Eilish

Lizzo

Alanis Morissette

Chris Martin

Celine Dion

Alicia Keys

Annie Lennox

Awkwafina

Becky G

Michael Bublé

Pharrell Williams

Representantes europeos:

Andrea Bocelli

Angèle y Christine and the Queens

Jessie J