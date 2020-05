En el cumpleaños de Morrissey 6 canciones para festejar

Steven Patrick Morrissey, nacido el 22 de mayo de 1959, cumplió 61 años este viernes de cuarentena. En los 80’s irrumpió en la escena musical de la mano de una banda que en poco tiempo dejó un gran legado como The Smiths, pero antes de que el grupo se termine de transformar en un gigante mundial, las diferencias insalvables del cantante con el guitarrista Johnny Marr lo disolvieron.

A partir de allí y hasta nuestros días, Morrissey pudo reinventarse y darle lugar a una prolífica carrera solista, que ya cuenta con 13 álbumes de estudio. A modo de simple puerta de entrada a esta profunda discografía, sugerimos seis canciones inoxidables del universo de “Moz”.

Suedehead: Siendo el primer corte de su primer disco solista “Viva Hate”, fue la presentación perfecta de la nueva etapa de su carrera. Con un riff de guitarra inconfundible y una orquestación magnífica de Stephen Street, en su momento fue la muestra clara que a la pluma de Morrissey le quedaban muchos hits por firmar.

First of the gang to die: 2004 fue un año de resurrección artística y comercial para Morrissey de la mano de “You are the quarry”, probablemente su mejor disco desde los años de The Smiths. Los cuatro sencilos del álbum entraron en el Top 10 británico y entre ellos “First of the gang to die” se destaca especialmente. Aunque la letra narra en código difícil de descifrar el triste desenlace de un hombre llamado Héctor, su pegadiza instrumentación y la sonoridad que le imprime la voz del cantante la transformaron en una cita casi obligada en sus conciertos.

Everyday is like Sunday: Si muchos pensaban que a Morrissey se le complicaría crear grandes canciones por fuera de The Smiths y “Suedehead” fue una muestra rápida de que esto no era cierto, “Everyday is like Sunday” corre en el mismo sentido.

Let me kiss you: Otra joya de “You are the quarry”. En primera persona, Morrissey te ordena a amar a alguien cuyo físico no te agrada del todo, con un descaro que es parte de su marca registrada.

The more you ignore me, the closer I get: El primer sencillo de “Vauxhall and I” es una de las canciones más pegadizas de su repertorio en solitario. Además, una de las que mejor rankeó en los rankings estadounidenses, tradicionalmente esquivos al vocalista.

The last of the famous international Playboys: La canción habla sobre los gemelos Kray, dos gangsters que controlaban todas las actividades ilegales del East End de Londres durante los 60’s.

Fuente: Rating Cero