El nuevo tráiler de Godzilla vs. Kong

Finalmente Warner Bros. Pictures lanzó el espectacular trailer del enfrentamiento entre "Godzilla vs. Kong", la lucha de los dos íconos en la nueva aventura épica del Monstruoverso cinematográfico de Legendary Pictures.

La película se postergó varias veces y pensada para su estreno en 2020, la llegada del coronavirus la historia fue aplazada hasta el 21 de mayo de 2021.

Dirigida por Adam Wingard y protagonizada por Millie Bobby Brown y Alexander Skarsgård, la historia del choque de estas leyendas dan lugar a una espectacular batalla. Kong y sus protectores emprenden un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar, y con ellos está Jia, una joven huérfana con la que ha formado un vínculo único y poderoso. Pero, inesperadamente, se encuentran en el camino de un Godzilla enfurecido, que está sembrando la destrucción en todo el mundo.

La película está protagonizada por Alexander Skarsgård (Nathan Lind), Millie Bobby Brown (Madison Russell), Rebecca Hall (Ilene Andrews), Brian Tyree Henry (Bernie Hayes), Shun Oguri (Ren Serizawa), Eiza González (Maya Simmons, Julian Dennison ("Deadpool 2"), con Kyle Chandler (Dr. Mark Russell) y Demián Bichir (Walter Simmons).

Wingard (“The Guest,” “You’re Next”) dirige a partir de un guion de Eric Pearson ("Thor: Ragnarok") y Max Borenstein ("Godzilla: El rey de los monstruos", "Kong: La isla calavera"), historia de Terry Rossio ("Piratas del Caribe: Los hombres muertos no cuentan cuentos") y Michael Dougherty & Zach Shields ("Godzilla: El rey de los monstruos"), basada en el personaje "Godzilla", propiedad y creado por TOHO CO. , LTD.

La cinta está clasificada como PG-13 por secuencias intensas de violencia/destrucción de criaturas y lenguaje breve.