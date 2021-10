Ana Laura Paroldi: “La música siempre es y será la razón por la que me levanto todas las mañanas”

Con una alegría desbordante y una motivación por lo que se viene, Ana Laura Paroldi se sumó a la propuesta de Mujeres Activas para contarnos un poco de sí misma.

Al comienzo de la entrevista, la artista comentó: “Mi nombre es Ana Laura Paroldi, soy cantante, compositora, productora, profesora de inglés y entertainer de alma”, comenzó diciendo y luego agregó: “Creo que soy apasionada y comprometida con lo que proyecto, si comienzo algo es porque realmente me interesa, y lo doy todo. Soy una persona muy sensible, y creo que si bien puede ser un arma de doble filo, es en cierta forma lo que me hace quien soy como artista. Empática, dormilona, graciosa, rencorosa”, dijo sobre sí misma.

Acerca de sus comienzos en la música Ana Laura detalló: “Supongo que siempre estuvo ahí, siempre escuche mucha música. Primeramente en mi walkman, un regalo de reyes que pedí cuando era muy chiquitita, y en todos los dispositivos a continuación. En mi casa se escuchaba muchísima música, desde Queen, Pink Floyd, rock nacional, mucho Luis Miguel y algo de soul, la música siempre fue, es y será la razón por la que me levanto todas las mañanas”, dijo orgullosa.

Parte de la agrupación “Wonder” de música negra la entrevistada relató cómo surgió todo: “Wonder nació a partir de una banda previa, llamada ´Pandora´, mi primer banda, con quienes decidimos, bajo la iniciativa de Jonatan Álvarez, realizar un homenaje al soul en el 2018. Con el tiempo, los miembros de la banda fueron modificándose, y sin querer queriendo, algo que solo nació para un espectáculo, se convirtió en una banda fija”, expresó Paroldi.

Muchos sueños se ven truncados por los obstáculos que surgen en el camino del artista y sobre esta situación la entrevistada dijo: “Creo que no es fácil ser artista. En mi caso siento que desnudo tanto de mí cada vez que canto, en especial mis canciones, pero otras también, que a veces puede ser difícil. Tanta exposición trae consigo pegadito la opinión de quienes escuchan o ven, y no es fácil crear esa coraza protectora, discernir entre crítica constructiva y mera opinión, es un trabajo de todos los días. Ser mujer trae consigo un nivel de dificultad mayor, independientemente de ser artista, porque lamentablemente todos los ámbitos están teñidos de un machismo acérrimo. Las cosas están cambiando pero aún hay tanto por hacer, y tanto a lo que despertar”.

La llegada de la pandemia por el coronavirus paralizó al mundo del arte y la música y Ana Laura detalló qué hizo su grupo en esa situación: “Con Wonder nunca paramos. Durante la pandemia hicimos en plena cuarentena un casting virtual para buscar nuevas voces. Muchísima gente envió material, y como resultado tenemos unas coristas increíbles. También hicimos un streaming de calidad profesional, en el que pusimos todo y las chicas pudieron debutar. En el mismo 2020 participamos de la Feria Provincial del libro”, recordó.

El regreso a los escenarios luego del anuncio de las flexibilizaciones llegó con emociones encontradas y, sobre eso, la cantante comentó: “Al principio, sinceramente, para mí, extraño. Un cóctel de alegría, miedo y ansiedad jaja. Pero poco a poco fuimos aprendiendo a cuidarnos, disfrutarlo. Seguimos en ese barco hoy”.

A pocos días de presentarse en el Teatro Municipal con un show imperdible Ana Laura comentó: “El show del 21 de octubre es un montón. Un repertorio impecable, con el que van a cantar, bailar, emocionarse, pero se van a ir con una sonrisa de oreja a oreja. Y algo que te puedo asegurar, es que se van a ir escuchando soul, porque es como una cosa contagiosa hermosa. También tenemos un invitado especial que va hacer más mágico todo, y te conté que estrenamos videoclip en exclusiva? Bueno, como te dije. Un montón”, detalló la artista entusiasmada.

Al final del encuentro, los proyectos y los sueños también tuvieron su lugar: “Hay tanto por hacer! Con Wonder luego del estreno estamos planificando una gira, intentando llevar el soul a todo el país, y seguiremos grabando. Wonder es un bebe de 3 años, es hora de caminar! Yo por mi parte voy a seguir componiendo y creciendo, aprendiendo, pero por sobre todo disfrutando estos procesos, que es algo que a veces también me cuesta. El cielo es el límite!”.