Solo Juan: “Lo esencial es el arte”

Irrumpiendo en la escena nacional y con varios proyectos tanto en San Juan y con reconocidas bandas de otras provincias, Juan se sumó a la propuesta de Diario 13 San Juan para contar acerca de su vida, su pasión y sus sueños.

“Soy Juan, compositor, músico y productor”, dijo el entrevistado al comienzo de la charla y luego se definió como: “Ansioso, fogoso, extremadamente sensible y transparente…muchas veces me juega en contra”, dijo el músico en su presentación.

Acerca de sus comienzos con la música, Juan comentó: “De chico conocí la música por mi papá. Él ensayaba con su banda, detalle importante, la banda era tributo a Soda Stereo, en el fondo de mi casa y siempre iba a escucharlos, no entendía bien que pasaba, ni sabía si me gustaba o no, pero sé que ahí fue el primer momento”, recordó Juan.

Sobre el estilo musical que tiene su música el artista explicó: “Siempre me gustó mucho el pop, pero en mi adolescencia conocí el mundo del metal, rock, nu metal, math rock y eso también fue algo que influyó mucho en mí, como también el trap y toda la música urbana que surgió en los últimos años”, dijo y sumó: “No me gusta mucho hablar de géneros en la música y más ahora cuando siento que la línea que los separa los ya fue borrada hace mucho”.

Juan se refirió en la entrevista de cómo es ser artista en San Juan y comentó: “Creo que en todos lados está difícil, pero en San Juan vivir del arte es algo que casi nadie puede, ya sea por la poca cantidad de gente que la consume o por la poca cantidad de gente que de verdad se dedica a esto” detalló y luego comentó que se puede ser popular a pesar de las dificultades: “Es re posible, siempre hay muchos factores que influyen, pero en mi opinión primero hay que hacer hincapié en la música, ¿Realmente lo que hago, es algo que yo escucharía?. Creo en el crecimiento orgánico, cuando algo es bueno y digo ´bueno´ en el sentido de que a mucha gente le llega, crece, hasta cierto punto pero crece, y para mi ese es un factor importante. Después viene lo demás, que refuerza tu trabajo, pero lo esencial es el arte”, reflexionó el cantante.

Luego de muchos meses sin poder subirse a los escenarios por la pandemia del coronavirus, Juan enumeró qué hizo durante ese tiempo especial: “Aprender a producir y a componer desde ese lugar”, dijo y luego comentó que la experiencia de volver a reencontrarse con el público luego del extenso confinamiento fue “Raro, recién estamos volviendo de verdad…”.

Al final de la charla, Juan se refirió a lo que tiene en mente a partir de ahora y comentó: “Mi proyecto y sueño es hacer llegar mi música a la mayor cantidad de gente posible, tocar y compartir con los que amo”.

Spotify Solo Juan

YouTube Solo Juan

Instagram