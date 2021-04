Hugo Buonamico: ´Soy un aprendiz y todos los días reconozco que hay que repensar la vida ´

Desde su primera llegada a San Juan, Hugo Buonamico supo ganarse el cariño y la admiración de cientos de sanjuaninos que descubrieron en su música un sonido nuevo que invadió las radios locales y se transformó en la marca registrada del DJ.

Entrevistado por Diario 13 San Juan, Hugo comenzó hablando sobre él y dijo: “Trataría de presentarme con una sonrisa amable y que después que las cosas fluyan. Contarle a las personas cómo es uno puede ser muy poco objetivo y no me gusta describirme ante un público que no conozco… dejo que las personas piensen, acerca mío, sobre quién podría ser yo mientras me estoy expresando”, dijo Buonamico.

En un intento por definirse usando cinco adjetivos el entrevistado enumeró: “Soy imperfecto porque soy perfeccionista y sé que eso es un ideal un poco difícil. Soy humanista porque creo que las personas pueden mejorar, aunque a veces veo el diario y pienso que no. Soy ruidoso, estar todo el día con la música a veces, a los demás, les cansa, les molesta. Soy crítico y es algo que me gustaría sacarme de encima porque, a veces, siendo así es un poco difícil disfrutar las cosas. Soy un aprendiz, todos los días reconozco que hay que repensar la vida, entonces con los nuevos datos que voy teniendo empiezo de nuevo”, detalló.

Luego Hugo relató sus comienzos con la música y dijo: “Yo soy Dj y desde los 14 años comencé a poner música en un boliche, en realidad era un night club y ni siquiera era una disco todavía. No se podía ir solo y yo era un chico en un boliche con gente de 25 años o más. Fui creciendo y siempre me gustó eso. Después empecé a estudiar arquitectura, porque mi viejo era ingeniero y quería que yo estudie, pero a mí me hubiese gustado seguir siendo DJ. Igualmente nunca corté con eso y después de años, cuando vine a San Juan, dejé la arquitectura y me dediqué a ser DJ. Ahora estoy tocando en un montón de bares, de restos, también hago radio y trabajo en una empresa que promociona la Guimus.com que es una guía global de música online”, dijo el entrevistado.

En otro momento de la charla, Hugo intentó compatibilizar la arquitectura y la música y comentó: “Yo muchas veces me acuesto a las 3 o 4 mañana y levantarme a las 7 para ir a una obra es imposible… imagínate el humor, llegar en invierno tan temprano a la obra con toda esa humedad, el frío, el cuarteto sonando a full … es medio de terror y no se puede compatibilizar a ese nivel”, comenzó explicando y luego sumó: “En cuanto al proceso de diseño sí, es parecido armar todo un concepto con la música que armar una casa, los dos tienen un objetivo que es poner bien a las personas, lo de la música es un poco más pasajero y lo de la casa es más permanente, pero en algún sentido son parecidos. Ahora el placer que siento al tocar música y ver cómo la gente se pone bien, no tiene nada que ver con el desagrado que siento al ir a la obra a la mañana y tener que decirle a 30 personas lo que tienen que hacer… por eso soy DJ”.

Sobre su llegada a San Juan desde La Falda, Buonamico recordó: “Llegue al lugar exacto en el momento justo, a principios de los ´90, una década dorada de música y con respecto a las radios yo empecé a venderles música. Llegue con un bolsito lleno de compacts, todo vestido de negro en pleno verano, caminando a la siesta y las radios se enloquecieron con ese nuevo sonido que venía. Mi música llegó hasta Radio Colón y allí dure muy poco, porque yo tenía pelo largo y ellos no. Entonces comencé a pasear por las distintas radios, porque las conocía y porque les vendía música y me quede en Light y ahí empezó el “Trance roller sheeva boogie zomba adicto sónico”. Todo esto fue sin pensarlo, todo esto salió así por una cuestión de intuición, yo empecé a pasar una música que la gente la aceptaba, les modificaba su vida, los iluminaba… fue una cosa realmente fantástica… surgieron bandas en San Juan, había un montón y vinieron bandas de Buenos Aires, tocaron en los mismos escenarios. Los ´underground´ pasaron a tocar en bares ´chetos´, fue realmente muy lindo, pero fue una racha que pasó sin pensarla, pasó… y hay mucha gente que tiene nostalgia, pero pasó y eso califica las eras doradas de la música”, dijo Hugo recordando los ’90.

Luego de unos años Hugo y su familia decidieron dejar San Juan y volver a La Falda: “Hace unos años pensé que era mejor volver, viste cuando te das cuenta lo que va a dar el quiosco, y me dije no voy a probar otra cosa, le pregunté a mi mujer a las nenas y nos fuimos. Nos fuimos a mis pagos, a La Falda y ahí volví a la arquitectura. Entonces pensé en cómo combinar las dos cosas, algo muy difícil porque ambas son full time, y si no le dedicas su tiempo sos medio mediocre… yo no tomo como hobby a ninguna de mis profesiones, yo vivo de lo que hago hoy con la música y con la arquitectura vivo un poco mejor, pero agradezco las dos, aunque me gusta mucho más la música. Quise aprovechar un regalo que nos hicieron los dioses para poder disfrutar de los mensajes que hay en ella y que formó gran parte de mi personalidad”, comentó Hugo y luego habló de su provincia natal: “En Córdoba si soy algo, soy arquitecto, no soy DJ. Córdoba es la capital del cuartero y esos sonidos a veces me hacen dar ataques de pánico. San Juan me encanta, la gente de San Juan, lo cálida que es… acá tengo un montón de amigos, soy como Roberto Carlos y San Juan me deja hacer lo que me gusta, mi mujer está contenta y las nenas con su abuela, todo es una cuestión muy familiar”.

Consultado por su rutina en la provincia Hugo detalló: “Mi vida torna en algo que me gusta mucho pero es bastante rutinaria. Me levanto al mediodía, voy a la radio, antes hago una pequeña producción, después me voy a tocar a algún bar, más o menos cuatro veces por semana. Bajo música, subo a la Guimus y dos o tres horas por día pienso en cómo hacer para mejorar todo lo que hago, para optimizarlo. Y me apura el tiempo, a veces no alcanza la vida para hacer algo bueno”, comentó.

Actualmente trabajando en una plataforma de música Hugo detalló: “Me gustaría que la Guimus se transforme en una realidad, que se difunda, que tenga una buena aplicación porque sirve para los colegios, tiene un plan educativo con música para bebés, niños de jardín de infantes, nivel primario, secundario, universidades… hay una planificación especialmente hecha para eso y también vinculada a la geografía, la historia, la filosofía, las religiones con la idea de comprenderse más uno mismo y al mundo… es fantástico, ojala pueda ser porque es distintas a las otras plataformas que hay”, dijo acerca de su proyecto.

“La Guimus.com es para encontrar música, la encontras sin buscarla porque tiene más de 20 mil playlist de todos los ritmos globales de casi todos los países y están clasificados por décadas, lugares, onda de la música. No hay relleno porque todos los temas los elegí por todo lo que conozco de música que son como 45 años. Y esto también fue gracias a mi socio en Inglaterra Roberto Ferraris que, encerrado en su casa por el bicho feo, nos comunicamos una vez, así por casualidad y él me contó lo que hacía y yo le dije lo que hacía entonces se empezó a desarrollar esto en Inglaterra y en la India y ahora está la aplicación para verla en la compu o en Android y ya estamos trabajando también para que esté disponible en IPhone”, comentó Hugo.

Como no podía ser de otra manera, la mujer de Hugo también es fanática de la música y sobre ella el entrevistado dijo: “Norita es DJ y es tarotista, además es ariana así que es puro fuego y me está acompañando mucho, esto es un logro de los dos y como DJ es muy buena, original y es más joven y linda que yo. Tenemos dos hijas maravillosas que les gusta muchísimo la música y me hacen conocer sonidos distintos a los cuales yo nunca llegaría”, finalizó Hugo Buonamico a quien se puede escuchar, de lunes a viernes, por el Radio Light 97.3 en FM.