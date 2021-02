María Grever: la protagonista del doodle de hoy

Este jueves en Google llamó la atención el doodle con la imagen de María Grever y la frase "Gracias por toda la música María Grever; ¡Hoy sigue tocando la fibra sensible de los oyentes de todo el mundo!".

Este homenaje está destinado a una de las grandes compositoras mexicanas que alcanzó fama internacional gracias a su talento.

Nacida en León Guanajuato el 14 de septiembre de 1885 bajo el nombre de María Joaquina de la Portilla Torres, la joven demostró sus habilidades musicales desde muy chica y fue su padre quien la alentó a seguir ese camino.

A los cinco años, la niña compuso su primera canción: un villancico llamado Una canción de Navidad que realizó como parte de un festival en el Colegio del Sagrado Corazón. A los seis años María se trasladó a España donde recibió clases especializadas de música y luego su padre la trasladó a París con el propósito de entrevistarla con Claude Debussy, uno de los compositores más famosos de Europa. Luego de ese encuentro María se convirtió en alumna del músico y de otros genios como el austriaco Franz Lehár.

Tras la muerte de su padre, la familia regresó a México donde A los 22 años se casó con León Augusto Grever, -un ejecutivo petrolero- y cambió su nombre a María Grever. Con él se mudó a Veracruz para comenzar una familia, territorio donde también escribió algunos de sus más grandes temas.

"Júrame", "Te quiero, dijiste", "Cuando vuelva a tu lado", "Alma mía", "Ya no me quieres", "Así", "Volveré", "Por si no te vuelvo a ver" y "Ti-Pi-Tin" -motivo del homenaje a 83 años de su grabación- son algunos de los temas más famosos de Grever.

Tras enfermarse de parálisis en 1948, Grever termina falleciendo el 15 de diciembre de 1951 en la ciudad de Nueva York.