Pepa Mariel: ´La creatividad es una herramienta poderosa de transformación social y personal´

Nuevamente en ciclo de “Mujeres Activas” contó con la presencia de una artista plástica sanjuanina que divide su tiempo entre la docencia, el arte y su hijo. A modo de presentación Pepa Mariel, como todo el mundo la conoce, dijo: “Soy una gran disfrutadora del arte en general, que piensa que todavía hay muchas cosas que deben revisarse en tanto a conceptos y estructuras y en otros casos pienso que deben eliminarse”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Sin pensamiento crítico y libertad es difícil crear, eso me entusiasma mucho tanto en lo profesional como personal, creo que es genial vivir en una provincia justamente por ese motivo, por la posibilidad de cambios, replanteos y lugares que aún no se han conquistado. Además como docente, desde hace más de 25 años, yo creo que la creatividad es una herramienta poderosa de transformación ya sea en lo social y personal de cada uno”, reflexionó.

Ocupada en tareas que le apasionan Pepa detallo sus actuales responsabilidades y dijo a Diario 13 San Juan: “En este momento reparto mi vida en varias cosas: soy docente de plástica en escuelas públicas de nivel primario y, por otro lado, estoy en el área educativa del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, lugar en donde me siento feliz interactuando con la gente en una especia de ´plataforma de experimentación´ que busca sensibilizar a los más pequeños y achicar distancias. También tengo mi taller que es mi espacio, mi laboratorio, y ahí soy yo a pleno”.

Acerca de su decisión de vida por las artes visuales Mariel relató que comenzó a cursar también la carrera de Letras, pero finalmente dejó por no estar convencida: “Desde que tengo uso de razón mi vida se relaciona con el arte gracias a mi padre (Juan Alberto Mariel, Doctor en Filosofía y Letras), siempre nos hizo disfrutar de conciertos de música clásica, ballet, funciones de teatro y muestras. Sus amigos eran artistas, escritores, músicos, plásticos y gracias a él y toda esa vivencia conocí gente o “monstruos del arte” que me abrieron una posibilidad de ver la vida de una manera distinta”, comentó emocionada.

Luego sumó algunas vivencias personales: “Tengo varias anécdotas de gente conocida a nivel nacional o internacional con las que compartimos asados o cenas, eso es un tesoro o quizás la herencia más grande que he recibido de mi padre. También mi madre que, sin cansancio, me leía o contaba cuentos todas las noches de mi infancia y hay ciertas acciones que hacen los adultos que son imborrables y te marcan a fuego, de ahí tan importante el trato o discurso que tenemos con ellos”, comentó.

Sobre su formación Pepa comentó que estudió en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan en la carrera de Artes Visuales y reconoció que sus referentes fueron principalmente pedagogos como Luis Camnitzer (pedagogía de la liberación) y Paulo Freire: “También por su humanidad y apoyo incondicional hacia mí, tengo gran afecto por la gran artista Leonor Rigau de Carrieri quien estuvo muy presente en momentos importantes de mi vida”, resaltó.

En un intento de buscar motivarse para crear, María Elena comentó qué estímulos busca en esos momentos especiales: “Consumo mucha música de todo tipo, me gusta buscar, explorar nuevos ritmos y con la literatura, he leído mucho hasta hace algunos años. Hace tiempo me quemaba los ojos leyendo, ahora pienso bien qué quiero leer y hago que todo sea más consciente. Seguro me han inspirado ambas cosas más de lo que pienso a la hora de crear”.

Consultada si tuviera que elegir un movimiento o época artística Pepa no tuvo dudas en su selección: “Por ahí cuando pienso, siento que empatizo mucho con gente más joven que yo, siento que ahora están cambiando muchas cosas a favor de la mujer y como decía antes, hay muchas por cambiar aun. Me hubiera gustado nacer 10 años después del año en que nací (risas) pero también creo que uno nace en el momento justo, el misterio de la vida y la muerte lo respeto y el no tener tantas opciones, es un mal chiste si se quiere” dijo Pepa y agregó: “Si aprendes a jugar está bueno, sabes que naciste y sabes que te vas a morir y sin embargo vivimos re canchereando tonteras, pero está bueno. Pero si tuviera que viajar al pasado y elegir un movimiento artístico para eso está el arte y ahí podes optar en que espacio- tiempo estás”.

Madre de Juan Mateo Mariel de 12 años de edad Pepa divide su tiempo entre la maternidad, la docencia y su taller: “Como madre creo que aprendo junto con mi hijo, no hago caso a muchos consejos, no creo en los mandatos, creo en el amor y las palabras amorosas, no soy tan permisiva, voy analizando su conducta y respeto su espacio y opiniones, soy una madre bastante consciente de lo que soy y me siento muy dichosa de eso porque ha sido parte de un gran cambio que he permitido en mi vida. No todo es color de rosa pero en los grises se aprende más. Sé que estoy acompañando a mi hijo y con eso me basta. Espero sea muy libre, es lo que más deseo”, comentó.



La pandemia por el coronavirus llegó y sorprendió a todos por lo inesperado y novedoso, sobre su vivencia María Elena relató: “El aislamiento lo pase muy bien al principio y después me hizo muy mal. Sentí por primera vez que muchas cosas no iban hacer igual o situaciones irreversibles, pero luego vi llegar salvavidas en formato de libro, bitacora y alguna charla interesante con alguien que me puso en eje nuevamente. Como docentes ha sido muy agobiante trabajar desde la casa, no tener horarios y debimos aprender rápidamente nuevos mecanismos y formas de comunicación y planificación. Todo eso fue tremendo pero por otro lado genial, porque se van superando obstáculos a la manera de “Los juegos del hambre”, comentó divertida.

Para finalizar la entrevistada se refirió al futuro y dijo: “No hago planes, voy haciendo. Los planes los hago para los trámites o para ir al mercado, para mi vida hago lo que tengo que hacer y si se puede ir sumando algunas cosas, las analizo y si me conviene a mí y a mi hijo las hago”.