Ricardo Azcurra: ´En mi trabajo diario busco que la mujer se vea hermosa´

Imponiendo su impronta en cada cosa que hace Ricardo Azcurra no pasa inadvertido y, más allá de su estilo a veces excéntrico y desprejuiciado, el joven sanjuanino trabaja desde hace años por sí mismo, su familia y, sobre todo, por sus sueños.

En el comienzo de la entrevista con Diario 13 San Juan, Ricardo habló de sí mismo y dijo: “Me presento ante todo cómo una persona súper inquieta, laburadora y en lo personal muy leal, con códigos y mucho corazón”, dijo acerca de sí mismo.

Desde muy chico el entrevistado sobresalió entre los demás niños de su edad por sus ansias de crecimiento y superación. Realizó muchas tareas con el solo fin de ganar dinero y sobre esa época Ricardo recordó: “Trabajo desde los 11 años y mi dinero siempre fue destinado para mis picardías, aunque primero siempre ayude a mis padres, mis grandes amores”, dijo orgulloso.

Con un sentido de la estética muy agudo, Azcurra buscó embellecer y otorgar un estilo particular a cada objeto o persona que se ponía en sus manos. De chico sus dibujos impactaban entre los vecinos de su barrio que no dudaban en comprarlos para obsequiarlos o, simplemente para tenerlos y admirarlos. Sobre su pasión por lo estético el entrevistado comentó: “Empecé en el mundo de fitness a los 18 años con la idea de verme mejor, luego a los 24 empecé con esta locura de peluquería y estética. Estoy seguro que todo va de la mano y en mi trabajo diario amo que la mujer se vea HERMOSA. En mis comienzos una pequeña mentira me ayudó a avanzar y desde ahí no me detuve hasta ahora”, recordó.

Con una importante labor solidaria en la provincia, Ricardo llegó a liderar clases de zumba a cambio de alimentos no perecederos para los más necesitas y sobre esa faceta de su vida dijo: “Somos lo que brindamos y dar es parte de lo que uno recibe. Yo soy un agradecido de Dios por todo el amor que día a día me llega a través de mi familia, mis clientas, mis amigos y mis conocidos”, reflexionó.

La llegada de la pandemia por el coronavirus encontró a Ricardo con ganas de mostrar sus conocimientos en maquillaje, tendencias y novedades y así, como reconocidos influencer de la moda en el mundo, el entrevistado usó su rostro de paleta de colores y se animó a cambiar y mostrar sus métodos vía streaming en Instagram: “Fue un desafío para mí. Fue una sorpresa animarme puesto que era muy vergonzoso para maquillarme en público porque no lo había hecho antes. Se dio y tuve una aceptación al cien por ciento tanto de mujeres como hombres. Amo San Juan por esas cosas que sorprenden”, dijo a Diario 13 San Juan.

Al frente de su peluquería y con su staff permanente formado por su hermana Nataly y Johana Castillo, Ricardo se refirió a sus clientes y comentó la actitud con la que las sanjuaninas llegan a su local y se ponen en sus manos esperando la sugerencia de quien conoce de cambios y renovación: “La verdad que la actitud siempre es la mejor. Desde la reserva del turno y la llegada de la clienta siempre reina un ambiente alegre y de amistad”, dijo Azcurra valorando el acompañamiento y el apoyo de sus clientas de años.

Para finalizar Ricardo Azcurra habló de su futuro y dijo: “Siempre tengo proyectos, metas y sueños y para lograrlo debo siempre seguir creciendo como trabajador y como persona sobre todas las cosas”.