Pedro Almodóvar quiere a Anya Taylor-Job para una de sus películas

Pedro Almodovar confesó recientemente que no se saca de la cabeza la idea de trabajar con Anya Taylor-Job luego de haber visto su trabajo en series y películas reconocidas.

El director de Dolor y Gloria manifestó que vio la serie de Netflix “Gambito de Dama” y quedó encantado con su protagonista.

La actriz británico-argentina se convirtió en popular gracias a la historia de la joven jugador de ajedrez que sorprendió y encantó a todos los suscriptores de la plataforma de contenidos.

En una entrevista reciente con la Associated Press el directos español comentó: "Me pondré en contacto con ella para decírselo porque tiene una apariencia que me interesa mucho; puede ser mil personajes diferentes y es una muy buena actriz".

Con esta intención, Almodovar quizás pretender convertir a la joven en una de las próximas "Chicas Almodóvar".