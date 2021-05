Se viene 'La Pirán'. el innovador restaurante con música a la carta

La pandemia por el coronavirus ha obligado a una gran parte de la población a reinventarse para poder sobrevivir. Este es el caso de la conocida artista sanjuanina, Claudia Pirán. La vocalista decidió perseguir su sueño de tener un restaurante junto a su pareja. La particularidad del mismo es que además de ofrecer diversos platos de comida tendrá una carta de canciones.

El local gastronómico en cuestión lleva el nombre de "La Pirán". Si bien ya esta en funcionamiento hace algunos meses con la modalidad de delivery, se espera que desde septiembre comienza la atención de manera presencial. En este establecimiento sobre todo predominará la comida salada.

"Si Dios quiere para septiembre vamos a abrir 'La Pirán: sabores y música'. Como la cocinera soy yo y me gusta siempre darle lo mejor a la gente, estoy estudiando para que la cocina realmente sea seria y con todo lo que tiene que tener para que la gente disfrute y vuelva que es lo que queremos. Me gusta hacer de todo, soy medio queso con lo dulce. Lo salado me sale bien", expresó.

Además de la comida Claudia se encargará de darle su toque artístico a la experiencia de los clientes. Para lograrlo además de que los comensales elijan que platillo quieren disfrutar, podrán elegir una canción dentro de la carta musical que ofrecerán los propietarios.

"Tiene la combinación de los sentidos, creo que cuando uno come interviene la vista, el gusto, el tacto, todo entra junto. Es un lugar donde vas a involucrar todos los sentidos. No va a haber un escenario, va a haber una carta de canciones. Va a ser música a la carta. Es un alimento para el corazón y para el alma", sentenció.