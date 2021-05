El regreso de Paulo Londra al mundo de la música

Luego de varios meses sin aparecer en los medios ni en las redes, el músico Paulo Londra compartió un breve video en Instagram para felicidad de sus fanáticos.

Con la frase “Guarda que ahí voy”, el cordobés compartió una nueva composición musical que, si bien no se trata de un lanzamiento, sirvió a sus seguidores para disfrutar de la música del trapero.

Luego de la batalla legal con la productora Big Ligas por recuperar los derechos de sus canciones, Londra nuevamente se puso a componer y anticipó parte de lo que será su nueva canción.

Solo acompañado por un piano, el joven cantó una canción con tintes melódicos y ganó más de un millón de likes en la red de la camarita.

"Ha pasado un mes desde que ya no me ves, desde que fuimos a ese lugar en donde no nos conocíamos, pero igual sabíamos que bien la íbamos a pasar", dice la letra de la nueva composición del artista que tiene más de ocho millones de seguidores.