Queen anunció el estreno de un tema inédito de Freddie Mercury

Los fanáticos de la banda Queen y de Freddie Mercury, están de parabienes luego de conocerse una importante información relacionada con una novedad musical.

La actual formación de la banda formada por el baterista Roger Taylor y el guitarrista Brian May acaba de anunciar que este jueves 13 de octubre lanzará una canción inédita grabada con Freddie Mercury titulada "Face It Alone".

uD83DuDCE2Queen Fans!

Have you seen the news? Keep your eyes peeled & share your photos of where you’ve seen our Billboards using #FaceItAlone uD83DuDC51#London uD83DuDDFA?uD83DuDCCD pic.twitter.com/L3UH0cSRKi — Queen (@QueenWillRock) October 7, 2022

Con algunos carteles a lo largo de todo el mundo con la frase "Queen - Face It Alone" junto a la foto de Mercury, los músicos agregaron un código QR y generaron ansiedad en Londres, Canadá, México, Japón y otros países.

"¡Fans de Queen! ¿Estuvieron viendo las noticias? Mantengan los ojos abiertos y compartan sus fotos de los lugares donde hayan visto nuestros carteles usando #FaceItAlone", publicó la banda en Twitter junto a 15 segundos de la canción, en la que aparece Mercury cantando: "In the end, in the end, you have to face it alone".

Según el portal IndieHoy, May y Taylor comentaron que el tema se remonta a las sesiones del álbum The Miracle de 1989. "Encontramos una pequeña joya de Freddie que habíamos olvidado", dijo Taylor a BBC Radio 2 (vía Stereogum). "Y así fue que hicimos la canción. Fue maravilloso. En realidad, fue un verdadero descubrimiento".

Fuente: IndieHoy