Amy Winehouse tendrá su biopic

En 2011 falleció Amy Winehouse y se sumó al grupo de los artistas que perdieron su vida a los 27 años.

Sus fanáticos y sus excelentes canciones la mantienen vigente y, en los últimos días se conoció la noticia de que ya se está trabajando en una biopic de la recordada artista.

Los rumores que sucedieron a su muerte por controversias y especulaciones sobre su salud mental y adicciones generan un escenario casi perfecto para contar la historia de la joven mujer.

Ahora y con la autorización de la familia se está trabajando en la biopic "Back to Black" que contará con la dirección de Sam Taylor-Johnson, quien fue el responsable de llevar a la pantalla grande la vida de John Lennon en "Nowhere Boy" y por haber dirigido "Cincuenta sombras de Grey".

“Esta película es un sueño para llevar adelante; estoy lista, vamos”. dijo la cineaste sobre el nuevo producto. Alison Owen, Debra Hayward y Tracey Seaward serán las productoras y el guion estará a cargo de Matt Greenhalgh, quien se basará en el libro Saving Amy de Daphne Barak. Además, será la productora europea Studiocanal la que encarará la película, informó IndieHoy.

Ya en 2015 se estrenó un documental de Asif Kapadia llamado“Tears Dry On Their Own”, quien usó entrevistas de Amy y material de archivo de la carrera de la cantante pero que no gustó a la familia.