Mano a mano con Jessica Medina, una poeta contemporánea con todas las letras

Jessica Medina escribe desde siempre, pero a la vez es como ella misma se cataloga 'una aficionada a la lectura'. Su vida se volvió una locura desde el lanzamiento de su primer poemario 'Autorretrato', el cual es un éxito en las redes sociales, y aclamado por cientos de bookstagramers. Diario 13 charló con la flamante autora sobre su creación y su futuro en la literatura.

Ella escribe desde el 2018 que fue cuando comenzó con su cuenta de bookstagram, donde ella plasma sus reseñas de libros de diversos géneros. En este sentido ella comentó 'nunca me había llamado la atención la poesía pero fue el medio que encontré para canalizar mis emociones'. Al mismo tiempo Jessica aludió 'lo que me impulsó a escribir fue el desborde de sentimiento y de buscar una actividad que me ayude a hacer catarsis'.

Jessica Medina, escritora

Su vida esta plasmada de letras, ya sea en la escritura y en la lectura, por ello es que comentó 'solo escribo cuando siento la necesidad de expresar algo que me está haciendo mal o que tengo muy dentro mío y necesito volcarlo en palabras'. Al consultarle que la inspira detalló 'me inspiran muchas cosas pero en donde más encuentro inspiración es leyendo a otros poetas, es como que despiertan en mi las ganas de volver a escribir'.



En “Autorretrato” podemos ver un poemario plagado de sentimientos, de anhelos y amores, Jessica nos señaló que en su libro 'se recopilan todos los poemas que escribí desde el 2018 hasta su fecha de publicación. Está dividido en 3 grandes partes: Femininja, donde podrán encontrar poemas con tintes feministas. Leyenda, donde hago alusión a la leyenda del hilo rojo y básicamente habló de amor y desamor, algo universal que nos interpela a todos. Y Alma, donde se encuentran los poemas más personales'.

En Autorretrato tocas tópicos muy importantes como el feminismo, la maternidad, el amor y la vida, ella sentenció que todo se dio de manera natural, 'nunca busque escribí sobre cuál o tal tema y cuando me puse a reunir todo lo que tenía escrito me di cuenta que lo podía dividir en estos tópicos'. En la misma línea mencionó 'siento que son temas que nos tocan de cerca a todas más allá de que seamos o no madres, militemos o no el feminismo o estemos o no enamoradas'.

En cuanto a los objetivos para su futuro en la literatura ella fue netamente clara, sabe donde quiere ir y como, por ello es que aludió 'lo que más me gustaría es darme a conocer, que me conozcan no solo por mi labor de bookstagrammer y creadora de contenido sino también como autora y poeta'.