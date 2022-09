Bob Odenkirk, agradeció a los fans por el final de "Better Call Saul"

Para locura de sus fanáticos, en estos días finalizó la aclamada serie de Netflix "Better Call Saul". La precuela de la exitosa "Breaking Bad", llegó a la plataforma en 2015 y se convirtió en una historia de culto para los suscriptores de la plataforma.

El éxito de esta producción, en gran medida se debió al amor del público con el personaje de Jimmy McGill, o mejor dicho, Saul Goodman. Y, por eso, en este momento especial, Bob Odenkirk, no dudó en compartir un video en Twitter refiriéndose al final de la serie y agradeciendo a sus fanáticos.

“Quiero dar las gracias a Vince Gilligan y Peter Gould (creadores de la serie) por darme esta oportunidad. No he hecho nada para merecerme este papel, pero espero habérmelo ganado a lo largo de estas seis temporadas” comenzó diciendo y sumó: “Quiero agradecer al reparto que me rodea: Rhea Seehorn, Michael McKean, Jonathan Banks, Tony Dalton, Michael Mando, Patrick Fabian y todos los demás. También, Giancarlo Esposito. Todos me han convertido en un mejor actor. Trabajando con ellos, o viéndoles trabajar, ha sido una experiencia increíble”.

Para cerrar expresó: “Acabamos de terminar lo que fue, posiblemente, la serie favorita de muchos y podríamos haber sido odiados simplemente por hacer esta nueva serie. Pero no lo fuimos. Se nos dio una oportunidad y esperamos haber hecho lo máximo con ella”.